Мобілізація по-новому: хто має оновити дані про авто в ТЦК

27 июня 2024, 14:45

Згідно з постановою Кабміну, керівники підприємств, установ та організацій щороку до 20 червня і 20 грудня мають подавати до ТЦК та СП інформацію про наявність транспорту і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які на них працюють.

Якщо вчасно не оновити дані, то може світити штраф від 2 до 3,5 тис. неоподаткованих мінімумів, а це – від 34 000 до 59 500 грн.«Оновлення даних щодо транспортних засобів передусім стосується підприємств, установ та організацій і регулюється постановою уряду №1921. А про звичайних автовласників сказано, що вони можуть у добровільному порядку надавати на потреби армії свій ТЗ», – сказала в коментарі ТСН адвокат Таміла Алексик.