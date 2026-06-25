У "Дії" відкрили нові категорії для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків

25 июня 2026, 12:45

Після набуття чинності постановою Кабміну №670 українці можуть подати через «Дію» заяви за чотирма новими категоріями:

Інші порушення прав людини та міжнародного права (душевні страждання).Інші економічні втрати — втрата фінансової підтримки, витрати на лікування й поховання, знищення цінного майна, збитки ФОП та самозайнятих.Втрата доступу до медичної допомоги через війну.Втрата доступу до освіти через руйнування закладів або неможливість навчатися.Подати заяву можна через портал «Дія» за допомогою електронного підпису. Нові категорії з’являтимуться в сервісі поступово.Якщо ваша ситуація підпадає під одну з нових категорій, варто заздалегідь підготувати всі підтверджувальні документи.