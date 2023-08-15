В Україні зайти на сайти з продажу електронних сигарет можна буде через "Дію"

15 августа 2023, 10:15

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Вебсайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну будуть перевіряти вік відвідувачів, зокрема через Єдиний портал державних послуг "Дія".У перелік таких сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про продаж, обслуговування та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів. Вхід на сайти із продажу тютюнових систем та електронних сигарет відбуватиметься за документами, які підтверджують вік відвідувача. Система ідентифікації ще розроблятиметься.Зазначається, що відповідну постанову урядовці розробили на виконання вимог закону №1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.