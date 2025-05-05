Атестати та дипломи будуть доступні в цифровому форматі – постанова уряду

5 мая 2025, 10:15

Кабмін затвердив порядок формування та застосування електронних документів про освіту (е-документа про освіту).

Е-документ - це електронне відображення диплому, атестата чи іншого освітнього документа, яке:

створюється на основі записів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

містить унікальний код (QR-код, штрих-код або цифровий ідентифікатор)

доступне через застосунок і портал «Дія».



Усі документи - від атестата до диплому про вищу освіту чи диплому наукового ступеня - будуть доступні онлайн.



Завдяки цьому вступати до ЗВО чи влаштовуватися на роботу можна без купи ксерокопій — достатньо пошерити електронний освітній документ.



А якщо втратили атестат чи диплом — у кілька кліків отримати інформацію в електронній формі.