В Китаї показали копію американського ударного гвинтокрила Apache

3 декабря 2025, 14:45

Нові кадри Z-21 показують, що Китай переходить від "експериментів з бойовими гелікоптерами" до формування повноцінного ударного інструменту для війни на плато.



Форма й компонування машини максимально наближені до AH-64: тандемне розміщення екіпажу, носовий оптико-електронний модуль, 30-мм гармата під кабіною, чотири вузли підвіски озброєння. Це не просто "наслідування": Пекін намагається швидко скоротити відставання у вертикальній компоненті, взявши західний еталон як шаблон і одразу інтегруючи власну електроніку.

Ключовий маркер — випробування в Тибеті. Для КНР це головний полігон майбутньої війни високогір’я: проти Індії, у коридорах Ладакху й Аруначал-Прадеш, де WZ-10 демонстрував обмеження по вантажопідйомності й тязі. Якщо Z-21 реально підтвердив працездатність на висотах 4–6 тис. метрів із ракетоносним навантаженням, це означає появу інструменту, який може підтримувати десанти, прикривати колони, бити по опорних пунктах у розрідженому повітрі, де частина звичних платформ просто "задихається".Структурно Z-21 вписується в новий китайський підхід до армійської авіації: зв’язка транспортно-десантних Z-20, безпілотників середнього класу й ударного "важкого меча" для прориву оборони на ближньому й середньому радіусі. Якщо додати сюди супутниковий і безпілотний розвідпояс.Водночас сама "апачеподібність" має й зворотний бік. Щоб вичавити з платформи заявлену швидкість, бронювання кабіни та 16 керованих ракет, китайцям доводиться балансувати між масою, ресурсом двигунів та вартістю авіоніки. Під питанням залишаються два критичні параметри: живучість під вогнем сучасних ППО ближньої дії та реальна якість сенсорів і систем РЕБ у складних метеоумовах.