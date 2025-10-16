Росія друкує міні-ПМД-6 для скидання дроном

16 октября 2025, 8:45

У відкритих повідомленнях з’явилися кадри й свідчення про використання росіянами зменшених друкованих версій протипіхотних мін типу ПМД-6, адаптованих для масового скидання дроном.



Описана конфігурація — зменшені за розміром ПМД-6 із збереженням контактного взривника та меншою масою вибухової речовини — створює інструмент для розкидання великої кількості мін на важкодоступних ділянках.

Така концепція відповідає загальносвітовому тренду: використання недорогих, масово вироблюваних боєприпасів у поєднанні з безпілотними платформами для створення «повітряних мінних полів». Однак варто зберігати скепсис щодо масштабності і походження конкретних зображень: соціальні мережі часто поширюють як автентичні поодинокі експерименти або макети, а не документовані оперативні програми масового застосування.Тактичні наслідки подібної практики багатовимірні.По-перше, розкидані дрібні протипіхотні міни значно ускладнюють евакуацію поранених, роботи гуманітарних і ремонтних бригад, а також рух цивільного населення — навіть невеликі боєприпаси здатні завдати важких травм.По-друге, масове й випадкове розповсюдження мін ускладнює їх локалізацію і розмінування; традиційні методи пошуку стають довшими і дорожчими.По-третє, використання 3D-друку та стандартних електронних/механічних детонаторів дає можливість швидкого локального виготовлення, що робить заборону або перехоплення виробництва менш ефективними у короткій перспективі.Повідомлення про міні-ПМД-6 для скидання дроном — тривожний сигнал про адаптацію недорогих технологій до масового ураження територій і цивільних об’єктів. Про повноцінну «революцію» в тактиці можна говорити лише за наявності системних, підтверджених даних про масове застосування; до того ж найефективніша відповідь — поєднання оперативних контрзаходів, підготовки розмінувальних служб і активної гуманітарної протидії.