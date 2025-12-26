ГлавнаяНовости
26 декабря 2025, 8:45

В Северной Корее показали строительство атомной подводной лодки

О сроках строительства и возможностях субмарины госагентство ЦТАК ничего не сообщает, лишь то, что она будет способна запускать "стратегические управляемые ракеты". 


