Трамп сообщил о запуске строительства атомной подлодки класса Virginia

7 октября 2025, 13:15

Президент США Трамп объявил, что в декабре 2025 г. начнется строительство новой атомной подводной лодки (АПЛ) класса Virginia.

Об этом он сообщил выступая на базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке, штат Вирджиния, во время празднования 250-летия основания ВМС.Трамп отметил, что для ускорения работ по строительству атомных подводных лодок власти США выделили $987 млн компании Electric Boat (входит в General Dynamics). Эти средства будут направлены на расширение мощностей верфи, разработку ключевых компонентов для подводных лодок и поддержку поставщиков, работающих над проектами не только для АПЛ класса Virginia, но и для подводных ракетоносцев класса Columbia.