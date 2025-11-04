Пакистан получит первую китайскую подводную лодку в 2026 г.

4 ноября 2025, 10:45

Военно-морские силы Пакистана планируют ввести в эксплуатацию свою первую подводную лодку китайского производства класса «Хангор» в 2026 г/ в рамках оборонного соглашения с Китаем на сумму ок. $5 млрд.

По плану Исламабада, к 2028 г. страна получит 8 подлодок, первые 4 будут построены в Китае, а остальные 4 - собраны в Пакистане для развития местных навыков судостроения.Адмирал Ашраф отметил, что новый флот усилит способность страны патрулировать Северную часть Аравийского моря и защищать свои морские интересы. ВМС Пакистана также фокусируются на современных технологиях, включая искусственный интеллект, беспилотные системы и радиоэлектронную борьбу, и рассматривают дальнейшее сотрудничество с Китаем в этих областях.Пакистан является крупнейшим покупателем китайского оружия - на его долю приходится более 60% от экспорта Китая с 2020 по 2024 гг. Строительство подводных лодок происходит в контексте стратегического партнерства в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), который обеспечивает Пекину доступ к Аравийскому морю и укрепляет его позиции в регионе.