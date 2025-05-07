Турция заявила о планах построить атомные подлодки

7 мая 2025, 8:15

Командующий ВМС Турции Татлыоглу заявил, что Анкара планирует приступить к строительству атомных подводных лодок.

По его словам, это станет следующим этапом национальной программы военно-морского развития. Татлыоглу добавил, что создание ядерного подводного флота является стратегической целью страны.«Мы строим подводные лодки независимо от других государств - это наше стремление на протяжении 139 лет», - подчеркнул Татлыоглу. Он выразил уверенность, что в будущем Турция войдет в число немногих стран, обладающих атомным подводным флотом, наряду с США, Россией, Китаем, Францией, Британией и Индией (турецкая газета Sabah).Первой подводной лодкой турецкой разработки стала Piri Reis, спущенная на воду в 2021 г. На данный момент одна подлодка служит в составе флота, две проходят испытания, еще четыре - на этапе строительства.