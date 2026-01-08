Правительство запретило отключать электричество в объектах здравоохранения

8 января 2026, 8:15

Как подчеркнула премьер-министр Украины, это закреплено в решении Кабмина по мерам по обеспечению снабжения электрической энергией в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.



"Органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности, во Львове", - отметила Юлия Свириденко.