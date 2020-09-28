AI Art Gallery - виртуальная художественная галерея в рамках осенней GTC

28 сентября 2020, 13:15

С 5 по 9 октября NVDIA проведет осеннюю GPU Technology Conference, главную конференцию в области технологий для ИИ.

Онлайн-конференция соберет тысячи исследователей, стартапы и компании из списка Fortune 500.



В рамках конференции впервые пройдет AI Art Gallery. В виртуальной галерее будут представлены работы художников, разработчиков и исследователей из разных уголков мира, которые используют искусственный интеллект, чтобы выйти за рамки традиционных средств художественной выразительности.

Художники, работы которых будут выставлены в AI Art Gallery:Дэниэл Амбрози (Daniel Ambrosi) – работа «Dreamscapes» комбинирует вычислительную фотографию и ИИ для создания глубокой текстурной среды.Рэфик Энадол (Refik Anadol) – работа “Machine Hallucinations” принадлежит перу проживающего в Лос-Анжелесе концептуального художника турецкого происхождения, известного своими иммерсивными архитектурными цифровыми инсталляциями, такими, как проект на рынке Челси в Нью-Йорке, в котором проекторы «разбрызгивают» сгенерированные искусственными интеллектом изображения городских зарисовок Нью-Йорка для создания, как называет это Рэфик, «машинной галлюцинации».

София Креспо (Sofia Crespo) и Dark Fractures – работа от аргентинского художника и берлинской студии, возглавляемой Фэлекан МакКормик (Feileacan McCormick), применяет генеративно-состязательные сети и NLP-модели для генерации 3D насекомых в виртуальном цифровом пространстве.

Скотт Итон (Scott Eaton) – художник, преподаватель и креативный технолог из Лондона сочетает глубокое понимание анатомии человека, традиционных художественных техник и современных цифровых инструментов в своих таинственных метафоричных произведениях.

Oxia Palus – стартап-участник программы NVIDIA Inception представит новый шедевр Леонардо да Винчи, который воскрешает скрытый эскиз и воссоздает стиль живописи Да Винчи, одного из самых известных художников всех времен.

Анна Ридлер (Anna Ridler) – изображения тюльпанов на трех дисплеях, которые меняются в зависимости от цены биткойна, созданы британским художником и исследователем, известным своими работами по изучению точек пересечения машинного обучения, природы и истории.

Хелена Сэрин (Helena Sarin) – используя свои собственные рисунки, эскизы и фотографии в качестве наборов данных, Хелена учит свои модели генерировать новые изображения, которые служат основой для ее композиций - в данном случае с помощью типа нейронной сети, который называется генеративно-состязательной сетью, или GAN. Художница из Москвы разместила 12 таких произведений в книге, где обыгрывается аббревиатура GAN.

Пиндер Ван Армэн (Pindar Van Arman) – решение американского художника и робототехника, работающее на базе алгоритмов, запрограммированных для работы друг с другом и друг против друга, использует кисть, краску и холст для создания портретов, сочетающих в себе внешний вид и ощущение от фотографии и от сделанного вручную эскиза.

Зарегистрированные участники GTC смогут виртуально посетить студии Вана Армэна Fort Worth в Техасе и Рэфика Энадола в Лос-Анджелесе.



В пятницу 9-го октября вы сможете виртуально посетить студию Вана Армэна Fort Worth (Техас) с 9 до 10 по московскому времени. А в 00 часов для вас откроется студия Рэфика Энадола в Лос-Анжелесе.



Кроме того, в четверг 8-го октября состоятся несколько круглых столов с художниками ИИ-галереи, где они обсудят, что их побудило связать ИИ и изобразительное искусство.



А с 5-го октября вы можете подключиться к GTC-сессии с соучредителем Oxia Palus Джорджем Канном (George Cann), кандидатом наук по физике космоса и климата в Университетском колледже Лондона.