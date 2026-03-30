Министр обороны объявил о запуске Defense AI Center

30 марта 2026, 15:15

Михаил Федоров сообщил о запуске Defense AI Center «A1» - для ускорения внедрения возможностей ИИ в военную сферу. Его руководителями стали Даниил Цьвок и Дмитрий Овчаренко.

Центр работает как полноценная структура, объединяющая разработку, исследования и внедрение AI-решений. Фокус - инструменты, которые дают практическое преимущество на поле боя.



«Ключевое направление - работа с данными. Формируем единые подходы к их качеству, стандартизации, защите и использованию для обучения ИИ. Это база для точного анализа, прогнозирования и быстрых решений в боевых условиях», - отметил Федоров.



Параллельно команда развивает:

▪️моделирование и симуляционные среды для тестирования решений;

▪️AI-инфраструктуру для быстрого развертывания систем;

▪️инструменты, которые можно сразу интегрировать в подразделениях.