GIGABYTE презентує серію AORUS ELITE: новий стандарт на OLED та Mini LED

3 июня 2026, 5:27

GIGABYTE представила нове покоління ігрових дисплеїв AORUS ELITE Series, яке поєднує передові OLED- і Mini LED-технології та встановлює нові стандарти в сегменті преміальних моніторів для геймінгу й продуктивної роботи.

Нова лінійка охоплює моделі з діагоналлю від 27 до 32 дюймів і демонструє амбіцію бренду об’єднати максимальну швидкість, глибину зображення та інтелектуальні функції керування дисплеєм в одному рішенні.

Прорив у Mini LED: 5K і мульти-режимна продуктивність

Флагманом лінійки став перший у світі 27-дюймовий 5K Mini LED монітор із 5K роздільною здатністю та глянцевою панеллю.

Він забезпечує щільність 218 PPI, наближену до Retina-рівня, а також систему локального затемнення з 2304 зонами, що гарантує точний контроль контрасту та глибокий чорний колір.

Завдяки технології Multi Mode користувач може перемикати між трьома сценаріями роботи:

5K @ 165 Гц — максимальна деталізація для роботи та контенту,

4K @ 220 Гц — збалансований режим для універсального використання,

QHD @ 330 Гц — надвисока плавність для кіберспортивних дисциплін.

OLED нового покоління: яскравість і кінематографічна глибина

OLED-лінійка AORUS ELITE використовує четверте покоління Tandem OLED та фірмове покриття RealBlack Glossy, що забезпечує глибші чорні відтінки та підвищену контрастність.

Пікова HDR-яскравість сягає до 1500 ніт, формуючи кінематографічний рівень відтворення світла й тіней навіть у динамічних сценах.

Флагманська модель FO32U24GP отримала підтримку Dual Mode та інтерфейс нового покоління DisplayPort 2.1 UHBR20 із пропускною здатністю до 80 Гбіт/с, що відкриває простір для максимальної продуктивності без компромісів.

Інтелектуальні технології з елементами AI

Серія AORUS ELITE інтегрує набір фірмових алгоритмів оптимізації зображення:

HyperNits — підсилення HDR-яскравості зі збереженням деталей у світлих ділянках,

AI Picture Mode — автоматична адаптація зображення під сценарій використання,

AI Super Resolution — інтелектуальне масштабування для підвищення чіткості (ексклюзивно для FM275K16P).

Окрему увагу приділено геймерським інструментам:

Tactical HUD — фіксація критичних елементів інтерфейсу для швидкої реакції,

Tactical Crosshair — адаптивний приціл, що автоматично змінює контрастність для максимальної видимості в різних сценах.

Інтелектуальний захист OLED і довговічність

Система AI OLED CARE PRO відповідає за довготривалу стабільність панелей і включає:

автоматичне блокування екрана при відсутності користувача,

адаптивне регулювання яскравості залежно від освітлення,

фонове оновлення пікселів для зменшення ризику вигорання,

нагадування про перерви для зниження навантаження на зір.

Додатково реалізовано вдосконалену систему охолодження з інтегрованими тепловими трубками, що підтримує стабільну роботу OLED-панелей під високими навантаженнями.

Нову серію AORUS ELITE представлено на виставці COMPUTEX 2026 у межах експозиції ENTER INFINITY (стенд M0520), де GIGABYTE демонструє своє бачення майбутнього дисплейних технологій.

AORUS ELITE Series формує нову категорію преміальних ігрових моніторів, у якій продуктивність, візуальна точність та інтелектуальні функції об’єднані в єдину екосистему.