26 мая 2020, 12:45

GIGABYTE анонсирует 16-Гбайт комплект памяти AORUS RGB MEMORY 4400 МГц

GIGABYTE анонсирует комплект модулей памяти AORUS RGB MEMORY 4400 МГц.

Среди ключевых преимуществ новых модулей, для которых был разработан совершенно новый дизайн радиаторов, следует отметить высокоскоростные микросхемы памяти Hynix D-die, обеспечивающие высокую пропускную способность и быстродействие на частоте 4400 МГц (с активированным XMP-профилем), востребованный рынком объем – 2 модуля по 8 Гбайт каждый, и привлекательную стоимость. Комплект AORUS RGB MEMORY 4400 МГц сертифицирован для работы в составе платформ Intel® Z490 и AMD X570, демонстрирует исключительную стабильность, отличается высоким качеством исполнения и обеспечивается с пожизненной гарантией. Средствами фирменной функции RGB 2.0 можно организовать подсветку DRAM-модулей и синхронизировать ее с другими компонентами системы, таким образом, даже бюджетный ПК будет выглядеть эффектно и стильно.

По мере развития технологий и внедрения новых компьютерных платформ все более востребованными становятся XMP-профили для подсистемы памяти и возросший объем ОЗУ, необходимый для полноценной работы ОС и Windows-приложений. Продуктовая линейка модулей памяти GIGABYTE и AORUS RGB MEMORY уже смогла завоевать свое достойное место в соответствующей отраслевой группе товаров, теперь перечень продуктов дополнен оригинальным 16 Гбайт-комплектом AORUS RGB MEMORY 4400 МГц – согласно спецификации это 2 модуля DDR4 XMP 4400 МГц объемом 8 Гбайт, тайминги 19-26-26-46. На всех новых модулях комплекта AORUS RGB MEMORY 4400 МГц установлены высокоскоростные микросхемы памяти Hynix D-die, которые получили самые лестные отзывы профессионалов оверклокинга и ценятся энтузиастами за очень высокий разгонный потенциал. Высококачественная элементная база, на которой спроектирована память AORUS RGB MEMORY 4400 МГц – дополнительный стимул для приобретения комплекта оверклокерами и энтузиастами самостоятельной сборки ПК, которым необходима стабильная работа подсистемы памяти на повышенных частотах и возможность варьировать параметры, чтобы получить прирост производительности системы в целом.

Комплект модулей ОЗУ AORUS RGB MEMORY 4400 МГц уже верифицирован на предмет совместимости с материнскими платами на базе чипсетов Intel® и AMD, и гарантирует наилучшую производительность системы вне зависимости от платформы. Наилучшим образом потенциал комплекта раскрывается в системах на базе новых материнских плат GIGABYTE, схемотехникой которых предусмотрена новая маршрутизация проводников, особый SMT-монтаж DIMM-разъемов и экранирование на уровне печатной платы. В этом случае подсистема памяти демонстрирует исключительно высокую пропускную способностью и потрясающее быстродействие. По умолчанию, каждый 16-Гбайт комплект AORUS RGB MEMORY 4400 МГц соответствует стандартам надежности и качества GIGABYTE Ultra Durable, выдержал серьезную проверку тестированием в заводских условиях с целью гарантировать стабильную и безотказную работу продукта на протяжении всего срока службы. На комплект AORUS распространяется пожизненная гарантия, в этом контексте, приобретая новые модули ОЗУ пользователи уже защищены обязательствами со стороны изготовителя и могут ни о чем не беспокоиться.

Поверхность алюминиевых радиаторов, которые охлаждают микросхемы памяти комплекта AORUS RGB MEMORY 4400 МГц, прошла обработку анодным оксидированием, на радиаторах размещен логотип AORUS и лаконичный профильный рисунок, хорошо заметный на фоне темной и гладкой металлической поверхности, современный лаконичный дизайн придает изделию GIGABYTE законченный внешний вид. Базовая часть радиаторов выполнена с уклонами, поэтому пользователи не будут испытывать неудобства при установке модулей ОЗУ в DIMM-разъемы материнской платы.

Дополнительную привлекательность новому 16-Гбайт комплекту AORUS RGB MEMORY 4400 МГц придает оригинальная фирменная RGB-подсветка. Эксклюзивный диффузный рассеиватель и готовые профили световых эффектов в исполнении AORUS способны буквально оживить планки памяти в составе ПК, при этом их свечение не будет слишком ярким и вызывающим. С помощью эксклюзивного приложения GIGABYTE RGB Fusion 2.0, пользователи могут выбрать предпочтительный вариант RGB-подсветки модулей памяти и выполнить синхронизацию с другими установленными в систему компонентами AORUS. Многочисленные варианты настроек подсветки модулей ОЗУ AORUS и синхронизация подсветки с материнской платой и периферийными устройствами AORUS, предоставляют пользователям возможность создавать свой собственный, уникальный стиль освещения персональной системы.


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