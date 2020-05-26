GIGABYTE анонсирует 16-Гбайт комплект памяти AORUS RGB MEMORY 4400 МГц

26 мая 2020, 12:45

GIGABYTE анонсирует комплект модулей памяти AORUS RGB MEMORY 4400 МГц.

Среди ключевых преимуществ новых модулей, для которых был разработан совершенно новый дизайн радиаторов, следует отметить высокоскоростные микросхемы памяти Hynix D-die, обеспечивающие высокую пропускную способность и быстродействие на частоте 4400 МГц (с активированным XMP-профилем), востребованный рынком объем – 2 модуля по 8 Гбайт каждый, и привлекательную стоимость. Комплект AORUS RGB MEMORY 4400 МГц сертифицирован для работы в составе платформ Intel® Z490 и AMD X570, демонстрирует исключительную стабильность, отличается высоким качеством исполнения и обеспечивается с пожизненной гарантией. Средствами фирменной функции RGB 2.0 можно организовать подсветку DRAM-модулей и синхронизировать ее с другими компонентами системы, таким образом, даже бюджетный ПК будет выглядеть эффектно и стильно.



По мере развития технологий и внедрения новых компьютерных платформ все более востребованными становятся XMP-профили для подсистемы памяти и возросший объем ОЗУ, необходимый для полноценной работы ОС и Windows-приложений. Продуктовая линейка модулей памяти GIGABYTE и AORUS RGB MEMORY уже смогла завоевать свое достойное место в соответствующей отраслевой группе товаров, теперь перечень продуктов дополнен оригинальным 16 Гбайт-комплектом AORUS RGB MEMORY 4400 МГц – согласно спецификации это 2 модуля DDR4 XMP 4400 МГц объемом 8 Гбайт, тайминги 19-26-26-46. На всех новых модулях комплекта AORUS RGB MEMORY 4400 МГц установлены высокоскоростные микросхемы памяти Hynix D-die, которые получили самые лестные отзывы профессионалов оверклокинга и ценятся энтузиастами за очень высокий разгонный потенциал. Высококачественная элементная база, на которой спроектирована память AORUS RGB MEMORY 4400 МГц – дополнительный стимул для приобретения комплекта оверклокерами и энтузиастами самостоятельной сборки ПК, которым необходима стабильная работа подсистемы памяти на повышенных частотах и возможность варьировать параметры, чтобы получить прирост производительности системы в целом.



Комплект модулей ОЗУ AORUS RGB MEMORY 4400 МГц уже верифицирован на предмет совместимости с материнскими платами на базе чипсетов Intel® и AMD, и гарантирует наилучшую производительность системы вне зависимости от платформы. Наилучшим образом потенциал комплекта раскрывается в системах на базе новых материнских плат GIGABYTE, схемотехникой которых предусмотрена новая маршрутизация проводников, особый SMT-монтаж DIMM-разъемов и экранирование на уровне печатной платы. В этом случае подсистема памяти демонстрирует исключительно высокую пропускную способностью и потрясающее быстродействие. По умолчанию, каждый 16-Гбайт комплект AORUS RGB MEMORY 4400 МГц соответствует стандартам надежности и качества GIGABYTE Ultra Durable, выдержал серьезную проверку тестированием в заводских условиях с целью гарантировать стабильную и безотказную работу продукта на протяжении всего срока службы. На комплект AORUS распространяется пожизненная гарантия, в этом контексте, приобретая новые модули ОЗУ пользователи уже защищены обязательствами со стороны изготовителя и могут ни о чем не беспокоиться.



Поверхность алюминиевых радиаторов, которые охлаждают микросхемы памяти комплекта AORUS RGB MEMORY 4400 МГц, прошла обработку анодным оксидированием, на радиаторах размещен логотип AORUS и лаконичный профильный рисунок, хорошо заметный на фоне темной и гладкой металлической поверхности, современный лаконичный дизайн придает изделию GIGABYTE законченный внешний вид. Базовая часть радиаторов выполнена с уклонами, поэтому пользователи не будут испытывать неудобства при установке модулей ОЗУ в DIMM-разъемы материнской платы.



Дополнительную привлекательность новому 16-Гбайт комплекту AORUS RGB MEMORY 4400 МГц придает оригинальная фирменная RGB-подсветка. Эксклюзивный диффузный рассеиватель и готовые профили световых эффектов в исполнении AORUS способны буквально оживить планки памяти в составе ПК, при этом их свечение не будет слишком ярким и вызывающим. С помощью эксклюзивного приложения GIGABYTE RGB Fusion 2.0, пользователи могут выбрать предпочтительный вариант RGB-подсветки модулей памяти и выполнить синхронизацию с другими установленными в систему компонентами AORUS. Многочисленные варианты настроек подсветки модулей ОЗУ AORUS и синхронизация подсветки с материнской платой и периферийными устройствами AORUS, предоставляют пользователям возможность создавать свой собственный, уникальный стиль освещения персональной системы.