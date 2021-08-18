TeamGroup представила первые модули памяти DDR5 с подсветкой RGB

18 августа 2021, 11:45

Компания TeamGroup анонсировала модули оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5, предназначенные для применения в настольных компьютерах игрового класса.

Утверждается, что представленные изделия — это первые модули стандарта DDR5, оборудованные многоцветной адресуемой подсветкой RGB. Образцы уже направлены для тестирования ведущим разработчикам материнских плат — компаниям ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock, Biostar.



Модули T-Force Delta RGB DDR5 оснащены радиатором охлаждения с агрессивным дизайном. Он может быть выполнен в белом и чёрном цвете. Контролировать работу подсветки в верхней части пользователи смогут через совместимую системную плату.

В семействе T-Force Delta RGB DDR5 представлены модификации ёмкостью 16 и 32 Гбайт. Будет организован выпуск изделий с частотой от 4800 до 5600 МГц. Говорится о поддержке оверклокерских профилей Intel XMP 3.0.





Продажи памяти планируется начать в четвёртом квартале текущего года. Поначалу на изделия будет предоставляться трёхлетняя гарантия с возможностью расширения по мере развития технологий и улучшения материалов.

(С) 3dnews