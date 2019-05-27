TEAMGROUP покажет новые горизонты технологий в рамках COMPUTEX Taipei 2019

27 мая 2019, 12:45

Ведущий мировой производитель памяти, компания TEAMGROUP, покажет продукцию под игровым брендом T-FORCE на выставке COMPUTEX Taipei 2019 с 28 мая по 1 июня.

В этом году в павильоне TEAMGROUP (J0218) на территории выставочного центра Nangang Exhibition Center Hall можно будет увидеть не только эффектную линейку T-FORCE RGB, но им новые устройства для хранения данных для «умного» стиля жизни. Посетили смогут в ретроспективе оценить выдающиеся усилия TEAMGROUP по создания передовых продуктов. Вместе с этим будут представлены игровые модули памяти T-FORCE, получившие награды «Red Dot Design 2019» и «iF Design 2019». Весь мир увидит преимущества бренда на международной арене.



После получения награды Golden Pin на выставке COMPUTEX 2018, игровая память T-FORCE XCALIBUR RGB в текущем году удостоилась награды «iF International Design». Ещё одна победа была достигнута в марте, когда память моделей T-FORCE XCALIBUR RGB и NIGHT HAWK RGB с первой попытки получила награду «RED DOT Design», пополнив внушительный список наград игровой продукции из линейки T-FORCE. Посетители смогут увидеть все удостоенные наград продукты в павильоне TEAMGROUP на выставке COMPUTEX 2019 и оценить наши достижения за последние годы.



Образец творческого мышления, игровая память T-FORCE XTREEM ARGB - это первая на рынке память с технологией полноэкранной независимой подсветки. Технология Addressable RGB LED позволяет настраивать работу единичных светодиодов по отдельности, что даёт геймерам возможность менять подсветку в соответствии со своими предпочтениями. Память T-FORCE XTREEM ARGB первой получила зеркальный экран подсветки. Благодаря сочетанию оптических свойств светового покрытия и технологии независимой подсветки достигается эффект отражения окружающего пространства и проникающего освещения. Зеркальный дизайн поверхности повышает детализацию текстур и задаёт новые стандарты эстетики игровой памяти. Максимальная рабочая частота памяти T-FORCE XTREEM ARGB DDR4 составляет 4800 МГц, что идеально подойдёт геймерам, которым требуется ультрапроизводительность в играх.



Игровая память T-FORCE DARK Z является продолжателем концепции T-FORCE DARK Armored Knight. Утончённый дизайн с перфорированным корпусом упрощает процесс отвода тепла, а внешние заклёпки эффективно стабилизируют и защищают корпус. Вентиляционные отверстия в верхней части радиатора повышают скорость отвода тепла. Они сделаны по технологии штамповального прессования в цельном прочном алюминиевом корпусе толщиной 0,8 мм. Анодированное покрытие поверхности повышает устойчивость к коррозии. Гальванопластический логотип T-FORCE идеально сочетается с дизайном игровой памяти DARK Z. Модуль охлаждения, выполненный из алюминиевого сплава, позволяет памяти DARK Z поддерживать оптимальную рабочую температуру и обеспечивает наилучшие впечатления в играх наряду с потрясающей производительностью.



В 2019 году игровая память T-FORCE вновь эволюционировала за счёт внедрения технологии Addressable RGB LED, которая позволяет настраивать работу единичных светодиодов по отдельности, став первым подобным продуктом на рынке. Память T-FORCE DELTA Z ARGB и XCALIBUR ARGB будет показана на выставке COMPUTEX 2019. Помимо шикарных световых эффектов, взятых от предыдущих моделей, новая игровая память T-FORCE имеет 12 уровней контроля яркости. Теперь, даже если яркость находится на низком уровне, это не повлияет на производительность подсветки, что позволит достичь более точной синхронизации подсветки. Поддерживается программное обеспечение производителей материнских плат, а также программное обеспечение T-FORCE BLITZ, что позволяет менять подсветку на свой вкус и создавать персонализированные световые эффекты.



Контрольный модуль T-FORCE CAPTAIN RGB – это эксклюзивный RGB-контроллер, разработанный специально для геймеров. Встроенные световые эффекты дают более полный и разнообразный контроль над подсветкой. Назначаемые световые ленты T-FORCE ARGB входят в комплект контроллера. Световые ленты имеют магнитное крепление, благодаря чему их можно закрепить на любом компьютерном корпусе. Каждый назначаемый светодиод ARGB LED можно включать по отдельности. Предусмотрена возможность объединять ленты для создания персонализированных световых эффектов в любой обстановке.



T-FORCE выпустила новый накопитель M.2 PCIe SSD – CARDEA Liquid, патентованный (Taiwan Utility Model Patent No. M574264) высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 PCIe с водяным охлаждением, разработанный специально для выскопроизводительных игровых ПК. Чтобы подчеркнуть принципы T-FORCE, внешний дизайн изделия имеет узкие края, вырезанные лазером, для эффективного отражения света. Прозрачный корпус накопителя позволяет геймерам менять охлаждающую жидкость. В сочетании с радиатором поток воды может отражать художественную комбинацию силы и красоты. Выдающийся дизайн накопителя CARDEA Liquid M.2 PCIe SSD принёс ему награду на выставке COMPUTEX d&i 2019. Согласно лабораторным испытаниям TEAMGROUP, этот накопитель может снижать свою рабочую температуру на 10 градусов за счёт внутренней самоциркуляции воды в охлаждающем модуле. Новейший интерфейс PCIe Gen3 x4 обеспечивает последовательную скорость чтения записи 3400/3000 МБ/с, а случайная скорость чтения/записи достигает 180K/160K IOPS. Экстремальная скорость работы обеспечивает высочайшую производительность, что придётся по вкусу геймерам и любителям водяного охлаждения.



Твердотельный накопитель T-FORCE DELTA MAX RGB имеет зеркальный RGB-дизайн для создания сложных световых эффектов, которые сделают игровой компьютер уникальным с эстетической точки зрения. Величественная поверхность отражает прозрачные эффекты подобно волшебному зеркалу. Плотно расположенные светодиодные световые эффекты представляют собой праздник света с наибольшей цветной поверхностью. Кроме того, чтобы вывести величественный твердотельный накопитель на новый уровень, его можно подключить к материнской плате для синхронизации цвета и световых эффектов с другими RGB-устройствами. Микросхемы 3D NAND обеспечивают скорость чтения 560 МБ/с и скорость записи 510 МБ/ч и повышают эффективность и прочность накопителя. Накопитель T-FORCE DELTA MAX создаёт невиданные ранее фантастические и чудесные световые эффекты. Это определённо наилучший выбор среди твердотельных накопителей с RGB-подсветкой



Светодиодные RGB-ленты, малый размер и вес делают его изысканным, как карманный ноутбук. Переключаемый источник освещения предлагает геймерам возможность идеально настраивать консольную игровую среду. Кроме того, его простой и премиальный стиль создан трендовой металообработкой. Скрупулёзный процесс обработки поверхности снижает появление отпечатков пальцев и делает его более эффективным на противоскользящих поверхностях. Максимальная ёмкость накопителя составляет 2 ТБ, что позволяет полностью расширить область хранения на игровых консолях и сократить время загрузки, одновременно обеспечивая плавность работы игр без задержек.



Флэш-накопитель T-FORCE SPARK имеет простой, но утончённый дизайн с шикарными цветными световыми эффектами. При подключении накопителя к USB-порту смешанные цвета продукта превращают его в небольшой, умиротворяющий гаджет. Смена цветов сообщает о состоянии и ёмкости накопителя, что весьма удобно. Этот продукт соответствует спецификациям USB 3.1 Gen 1, и имеет скорость чтения/записи до 130МБ/с и 50 МБ/с соответственно. Ёмкость накопителя составляет 256 ГБ, что позволяет хранить на нём цифровые файлы, такие как фильмы, фотографии высокого разрешения, музыку и прочие, а также большие игровые файлы, что делает накопитель идеальным средством для расширения игровых консолей и игровых ноутбуков.



В прошлом году флэш-накопитель T183 Tool получил высокие оценки потребителей и дизайнеров. В этом году на выставке COMPUTEX компания TEAMGROUP покажет обновлённый стационарный флэш-накопитель T193, в котором сочетаются функции накопителя и канцелярского инструмента. Накопитель T193 сочетает в себе несколько практических канцелярских инструментов. Его можно использовать как линейку, транспортир, компас и увеличительное стекло. Кроме того, накопитель имеет встроенный магнит, которым удобно собирать с рабочего стола мелкие металлические предметы. Накопитель станет верным помощником для студентов и бизнесменов. Вместе с тем компактный складной дизайн позволяет комфортно переносить накопитель.



TEAMGROUP выпустила твердотельный накопитель PD1000 класса High-End с высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen2. Скорость чтения накопителя в 5 раз превышает скорость механических внешних жёстких дисков, за счёт чего обеспечивается быстрый доступ к большим объёмам данных, ускоряется передача файлов и экономится время, при сохранении стабильности работы. Кроме того, накопитель можно использовать с игровыми приставками PS4, XBOX и другими для ускорения запуска игр или хранения дополнительных игровых данных. Это наилучший выбор для профессионалов, фотографов и геймеров. Накопитель PD1000 имеет стильную внешность и выполнен в элегантном корпусе «морского синего» цвета с гладкой металлической поверхностью, снижающей появление отпечатков пальцев. Этот тонкий и лёгкий накопитель весит всего 45 грамм и имеет защиту от вибраций, что позволяет безопасно его переносить.

Карта памяти PRO V30 для записи видео имеет скорость чтения/записи свыше 90 МБ/с. Поддерживается запись и воспроизведение фото и видео в формате Full HD и 4K Ultra HD. Карта памяти Pro V30 имеет класс скорости UHS-I Speed Class 3 (U3) и V30 для видео. Также поддерживается скоростная фотосъёмка. Благодаря высокой скорости записи данных файлы сохраняются быстро и без каких-либо искажений и задержек. Карта памяти PRO V30 Video подходит для использования с цифровыми и панорамными видеокамерами, и дронами для записи высокодетализированного изображения в формате 4K Ultra HD и хранения отснятых материалов.



Флэш-накопитель T191 Bluetooth со встроенным шифрованием – это первый на рынке флэш-накопитель, предназначенный для использования со смартфонами через специальное приложение. Обычно флэш-накопители с такой функцией шифровались через программное обеспечение на компьютере. Теперь, благодаря инновациям Teamgroup, для шифрования или разблокировки можно использовать биометрическую аутентификацию (отпечаток пальца или распознавание по лицу). Через протокол Bluetooth RF можно включать и отключать зашифрованный сектор, предотвращая утечку конфиденциальных файлов. Таким образом обеспечивается высокая безопасность данных при невысоких издержках, что является практичным и удобным способом защиты важных файлов.