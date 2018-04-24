TEAMGROUP официально представила память T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance DDR

24 апреля 2018, 12:45

Компания TEAMGROUP официально объявила о выходе геймерской памяти T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance с сертфикатом TUF Gaming Alliance, которая прошла строгую проверку в компании ASUS, лидера по материнским платам. После совместимого запуска с ASUS ROG, память T-FORCE DARK ROG создала тренд по всему миру.

И теперь снова, на волне творчества и изобретательности, дизайнеры из TEAMGROUP добавили на радиатор узор в виде уникального милитаристского камуфляжа TUF. Игровая память T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance - это самый верный товарищ геймера на игровом поле боя или при погоне за экстремальным разгоном.Память T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance прошла строгие проверки на выносливость в компании ASUS. При частоте в 3600МГц память она обеспечивает пользователям высокую производительность в изысканном оформлении. Это выдающаяся и уникальная оперативная память. Имея полное защитное покрытие, память имеет радиатор, покрывающий обе стороны модуля и замыкающийся сверху, давая памяти полную защиту и повышенную теплоотдачу, что обеспечивает длительную стабильную работу системы. Уникальный ассиметричный милитаристский камуфляж, в расцветке которого выполнена оперативная память T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance, особенно приглянется геймерам, увлечённым военной тематикой.T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance поддерживает Intel XMP 2.0. Всего один клик позволяет испытать новые ощущения от оверклокинга. Она не только энергосберегающая, также низкое рабочее напряжение может снизить температуру и тепло, чтобы обеспечить высокоскоростной памяти стабильную, длительную работу и рекордную производительность.Имея сильный потенциал по исследования и разработкам, TEAMGROUP прошла сертификацию игрового альянса TUF Gaming Alliance и ROG. Игровая память T-FORCE проходит строгое тестирование в компании ASUS. С материнскими платами Asus пользователи могут сразу установить всё лучшее игровое железо для погружения в мир экстремального гейминга и современных развлечений.