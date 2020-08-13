TEAMGROUP выпустила игровой SSD-накопитель Launches T-FORCE VULCAN G

13 августа 2020, 14:15

TEAMGROUP показала игровой твердотельный накопитель T-FORCE VULCAN G.

Интерфейс SATA и микросхемы 3D NAND позволяют достигать скорости чтения и записи 550МБ/с и 500МБ/с соответственно, что в четыре раза выше скорости/чтения записи обычных электромеханических жёстких дисков. Также поддерживается технология кэширования SLC и команды оптимизации Windows TRIM, что делает этот накопитель лучшим выбором при апгрейде геймерского компа!SSD-накопитель T-FORCE VULCAN G выполнен в минималистичном дизайне. Логотип T-FORCE нанесён на корпус методом алмазной гравировки для придания стильного и строгого эффекта. Накопитель предлагается в вариантах на 512ГБ и 1ТБ. Благодаря интерфейсу SATA и микросхемам 3D NAND, накопитель работает вчетверо быстрее обычных жёстких дисков по скорости и записи данных, 550МБ/с и 00МБ/с, что даст геймерам заметный прирост производительности.

Накопитель T-FORCE VULCAN G SSD поддерживает алгоритм кэширования SLC, технологию мониторинга S.M.A.R.T. и команды оптимизации Windows TRIM, которые не только повышают скорость чтения и записи, но также выравнивают работу системы за счёт умного мониторинга. Встроенная коррекция ошибок и технология защиты от износа продлевают срок службы SSD и улучшают целостность передачи данных, позволяя сделать быстрый апгрейд геймерского ПК и сразу увидеть прирост производительности!