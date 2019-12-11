TEAMGROUP выпустила комплект охлаждения T-FORCE CK5 и универсальную ленту ARGB

11 декабря 2019, 10:45

TEAMGROUP выпустила комплект охлаждения T-FORCE Coolant Kit CK5 для накопителя CARDEA LIQUID Water Cooling SSD и универсальную светодиодную ленту T-FORCE ARGB LED для дизайнерской подсветки ПК.

Комплект T-FORCE CK5 на момент выхода имеет пять доступных цветов, чтобы вы могли менять цвет ПК по вашему вкусу. Универсальная лента T-FORCE ARGB LED оснащена светодиодами 2020, более совершенными, чем популярные сейчас 5050. Назначаемые светодиоды – это безграничное поле для творчества.В комплекте охлаждения T-FORCE CK5 используется антикоррозийная жидкость, произведённая на Тайване, для предотвращения коррозии компонентов, сделанных из меди, алюминия и других металлов. При этом она создана из компонентов, свободно разлагающихся в природе. Низкая проводимость материалов обеспечивает надёжность, качество и безопасность использования. Комплект CK5 имеет пять основных цветов: синий, красный, зелёный, прозрачный зелёный и прозрачный белый для создания уникального стиля оформления компьютера.Универсальная светодиодная лента TEAMGROUP T-FORCE ARGB LED выполнена из гибкого материала и оснащена магнитной клипсой, что позволяет декорировать компьютер в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Лента является назначаемой и может быть запрограммирована отдельно. Светодиодная лента имеет до сорока светодиодов 2020 ARGB, работу которых можно настроить через программную утилиту, чтобы ваш компьютер стал стильным и ярким!