TEAMGROUP запустила в продажу внешний твердотельный накопитель T-FORCE TREASURE

9 ноября 2020, 16:45

TEAMGROUP объявила о выпуске твердотельного накопителя T-FORCE TREASURE Touch External с отдельной сенсорной панелью, которая позволяет менять подсветку корпуса.

Накопитель поддерживает различные платформы, а его ёмкость составляет 1ТБ. Мягкую упаковку внутри коробки можно использовать как простую подставку. Накопитель станет не только прекрасным дополнением к игровой консоли, но и может выполнять роль внешнего хранилища игр.





Накопитель T-FORCE TREASURE Touch External RGB SSD имеет простой стильный дизайн со специальной текстурой, которая предотвращает появление отпечатков пальцев и пятен. Встроенную в чёрный корпус накопителя подсветку можно в любой момент включать, отключать или менять её цвет в зависимости от ситуации, например, чтобы создать подходящую атмосферу для вашей любимой игры.

Твердотельный накопитель T-FORCE TREATURE Touch External RGB оснащён новейшим соединительным разъёмом USB 3.2 Gen2 Type C. Помимо удобства использования, он также расширяет пространство для хранения данных в игровой консоли. Накопитель поддерживает различные платформы – ПК, ноутбук, PlayStation и Xbox. В настоящий момент, геймерам предлагается вариант ёмкости на 1ТБ. Световые эффекты под ваше игровое настроение теперь настраиваются в одно касание!