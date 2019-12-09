TEAMGROUP выпустила первую на рынке игровую память T-FORCE XTREEM ARGB

9 декабря 2019, 14:45

Под игровым брендом T-FORCE компании TEAMGROUP вышла первая в мире игровая память T-FORCE XTREEM ARGB с зеркальным дизайном, подсветкой и поддержкой трёх основных технологий ARGB.

Частота этой памяти DDR4 достигает 4800 МГц, что гарантирует плавные ощущения. Зеркальный дизайн повышает детализацию текстуры и память является лидером как по внешнему виду, так и по производительности в играх.Креативная игровая память T-FORCE XTREEM ARGB первая на рынке оснащена полноразмерным настраиваемым световым экраном. Изучив оптические принципы и характеристики света, мы разработали особенный метод светодиодного освещения и используем назначаемые светодиоды (Назначаемый RGB: светодиод, способный излучать разные цвета с ркегулируемой скоростью) для смены RGB-подсветки. Зеркальный полноразмерный экран – это сочетание обработки поверхности и технологии полноэкранного направленного освещения, что позволяет отражать или освещать окружающие объекты. Мы по-новому воплотили оптическую красоту игровой памяти. Максимальная частота памяти T-FORCE XTREEM ARGB достигает 4800 МГц. Микрочипы отбираются под строгим контролем. Каждый всесторонне тестируется на совместимость и стабильность. Эта игровая память с необычным зеркальным дизайном была специально разработана для геймеров и технарей.T-FORCE XTREEM ARGB имеет встроенный профиль «OC Profile», что позволяет достигать ультра-скоростей по технологии разгона в одно касание на платформах Intel и AMD. Поддерживаются все популярные утилиты для настройки подсветки, чтобы вы могли создать уникальное собственное освещение. Зеркальная поверхность отражает, когда T-FORCE XTREEM ARGB не подсвечена, и пропускает свет при включении подсветки, что является одним из ведущих трендов игровой памяти.