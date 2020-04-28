TEAMGROUP запустила продажи флэш-накопителей T-FORCE SPARK RGB USB

28 апреля 2020, 14:45

Компания TEAMGROUP, представила два новых продукта: флэш-накопитель T-FORCE SPARK RGB USB и карту памяти ELITE SDXC.

Накопитель T-FORCE SPARK RGB имеет мягкую встроенную подсветку и смарт-индикацию, отображающую текущее состояние устройства с поддержкой всех популярных платформ. Карта памяти ELITE SDXC поддерживает спецификацию UHS-I U3 V30, что позволяет записывать видео в формате 4K Ultra HD на видеокамеры типа DSLR. Она также имеет защиту от влаги, сотрясений, статического электричества и рентгеновских лучей. Оба продукта отличаются свежим внешним дизайном и создадут новое настроение в вашем цифровом стиле жизни.TEAMGROUP представила флэш-накопитель T-FORCE SPARK RGB USB с выдвижным коннектором, которому не требуется защитный колпачок. Встроенная RGB-подсветка имеет геймерский дизайн и умный индикатор состояния. В среде Windows синий, жёлтый, и красный сигналы отображают уровень оставшегося свободного места при чтении и записи данных. Эта практичная наглядная функция может стать серьёзным шагом в повышении эффективности работы накопителя. Флэш-накопитель SPARK RGB USB прекрасно взаимодействует с игровыми консолями PS4™, PS3™, Xbox One™ и Xbox 360®.Карта памяти ELITE SDXC отличается ультра-минималистичным дизайном и предназначена для записи видео в формате 4K Ultra HD на видеокамеры стандарта DSLR. Поддержка спецификации UHS-I Class 30 (V30) обеспечивает скорость чтения/записи до 90/45 МБ/с соответственно, а доступная ёмкость составляет от 64 до 256 гигабайт. Карта памяти ELITE SDXC способна работать в широком диапазоне температур и имеет защиту от влаги, сотрясений, статического электричества и рентгеновских лучей. При работе с изображениями и видео карта обеспечивает плавную запись данных и быстрый отклик. Всё это даёт возможность пользователям снимать прекрасные видео и фотографии, не теряя ни одного прекрасного момента.