Накопитель TEAMGROUP T-Force Gaming Luminous SSD и память класса high-end

21 сентября 2018, 11:15

Игровой бренд T-FORCE компании TEAMGROUP расширяет линейку моделей.

Недавно появился твердотельный накопитель нового поколения 2,5” RGB – DELTA RGB SSD, а также в нескольких моделях была представлена память XTREEM, которая поднимает производительность компьютера до уровня ожиданий геймеров.

Новый T-FORCE 2.5” DELTA R RGB SSD (RAINBOW/USB 9-pin) – это твердотельный накопитель с подсветкой. Соотношение освещаемой зоны составляет 5:3, что является наивысшим показателем в данном сегменте, а подсветка на 16,8 миллиона цветов создаёт новые визуальные эффекты нас обычно скучном твердотельном накопителе. Разноцветная подсветка представлена встроенным эффектом текущей воды со смешанным цветовым эффектом RAINBOW. Накопитель DELTA R RGB SSD (RAINBOW/USB 9-pin) подходит для любых материнских плат, со старыми или новыми чипсетами. Просто подключите его к разъёму USB 9PIN на материнской плате и наслаждайтесь апгрейдом вашего компьютера. Форм-фактор накопителя 2.5”, высота всего 9,5 мм, что позволяет быстро провести апргейд.Получившая международные награды память T-FORCE NIGHT HAWK RGB выпустила модель в новом цвете NIGHT HAWK RGB Legend. Когда она была впервые представлена в этом году на выставке COMPUTEX, гости были поражены величественной подсветкой с золотыми лучами. Представлено две модели, DDR4 3200 8GBx2 и DDR4 3466 8GBx2. Они созданы для экстремальной производительности и поддерживают платформы Intel и AMD. Эта память сделает игры плавными и чёткими, и даст высокую производительность, чтобы удовлетворить требования геймеров к лучшему оборудованию. Острый глаз сокола светит ярко, и непобедимый ястреб готов летать и покорять игровые миры.Получившая в прошлом году многочисленные награды и освещённая славой сообщества индустрии оверклокеров, память FORCE XTREEM класса high-end для оверклокинга выпущена одновременно в двух моделях, DDR4 4300 8GBx2 и DDR4 4500 8GBx2, и поднимает спецификации разгоняемой памяти до более высокого уровня. Память XTREEM оснащена лучшими оригинальными микрочипами, которые обеспечивают экстремально высокую скорость и сильную производительность. Точнейший процесс обработки алюминия и компьютерная резка создают простой, но качественный вид за счёт дизайна радиатора, а возможности для разгона этого высокоскоростного модуля памяти задают новые стандарты в отрасли.