TEAMGROUP показала твердотельные накопители T-FORCE CARDEA ZERO Z330 и Z340 M.2

15 апреля 2020, 11:15

Компания TEAMGROUP представила два новых твердотельных накопителя, T-FORCE CARDEA ZERO-Z330 и ZERO-Z340 M.2 класса PCIe M.2.

Оба накопителя работают на платформах Intel и AMD и поддерживают новейший интерфейс PCIe Gen3x4. В накопителях установлен патентованный охлаждающий слой из графеново-медной фольги, толщина которого составляет менее 1 миллиметра, что стало возможным благодаря использованию самых передовых технологий. Накопители представлены в чёрном и золотом исполнении, что идеально подойдёт для игровых ноутбуков и мощных десктопных ПК и станет непревзойдённым оружием для геймеров, желающих покорить мир современных игр!Накопители T-FORCE CARDEA ZERO-Z330 и CARDEA ZERO-Z340 M.2 оснащены новейшим высокоскоростным интерфейсом передачи данных PCIe Gen3x4 с поддержкой стандарта NVMe 1.3 и патентованным охлаждающим слоем из графеново-медной фольги. Тонкий размер накопителей позволяет установить их практически на любую систему. Оба накопителя класса M.2 имеют последовательную скорость чтения/записи до 2100/1700 МБ/с и 3400/3000 МБ/с соответственно, позволяя выбрать тот вариант, который наилучшим образом подходит под потребности современных геймеров.В результате длительных испытаний на износ, проведённых в лабораториях T-FORCE, было доказано, что патентованный графеновый слой, установленный в накопителях CARDEA ZERO-Z330 и CARDEA ZERO-Z340 M.2, обеспечивает охлаждающий эффект на уровне 9% после трёх часов интенсивного использования в режиме чтения/записи. Оба накопителя M.2 SSD поддерживают умную технологию контроля S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology), команду TRIM, механизм коррекции ошибок LDPC ECC и многое другое. Стабильность и высокая производительность накопителей открывают доступ в мир игр на высоких скоростях!