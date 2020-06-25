EAMGROUP представила твердотельные накопители 2,5” RGB и M.2 PCIe

25 июня 2020, 11:15

TEAMGROUP совместно с ASUS TUF Gaming Alliance объявила о выпуске двух твердотельных накопителей, T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance M.2 и T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB (5В).

Накопители прошли строгие процедуры сертификации и тестирования по стандартам TUF Gaming Alliance. Их внешний дизайн сохранил оригинальные элементы и содержит камуфляжный логотип TUF Gaming, намекающий на игры военной тематики. Подсветку логотипа можно настроить через программное обеспечение ASUS AURA SYNC. Среди всего разнообразия накопителей на рынке это определённо наилучший выбор для геймеров, предпочитающих игры в стиле «милитари».Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance является первым устройством M.2 SSD, сертифицированным по стандартам ASUS TUF Gaming Alliance. Он имеет патентованные охлаждающие иглы TEAMGROUP T-FORCE, высокоскоростной интерфейс PCIe Gen3x4 и поддержку протокола NVMe 1.3. Скорость последовательного чтения/записи составляет до 3400/3000 МБ/с, случайная скорость чтения/записи составляет 180K/160K IOPS, ёмкость – до 1 терабайта. Встроенный умный алгоритм анализирует состояние накопителя благодаря функции выявления «мусорных данных», технологиям оценки износа и коррекции ошибок ECC (Error Correction Code), что может улучшить эффективность и стабильность передачи данных и продлить срок службы накопителя.Имея опыт разработки накопителя T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB SSD 12V, компания TEAMGROUP, идя на встречу геймерам, вновь объединила усилия с игровым альянсом ASUS TUF GAMING для создания нового накопителя DELTA 2.5” для материнских плат с разъёмом 5V ADD. Он также отличается крутым дизайном с камуфляжным узором. Благодаря интерфейсу SATA II 6 Гбит/с и микросхемам 3D NAND flash скорость чтения достигает 560 МБ/с, что делает накопитель надёжным и очень производительным. А при максимальной ёмкости 1 терабайт и толщине корпуса 9,5 мм накопитель отвечает всем потребностям геймеров и позволяет сделать моментальный апгрейд!