TEAMGROUP показала твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Ceramic C440

30 июня 2020, 11:15

Под брендом T-FORCE TEAMGROUP сегодня был представлен новый твердотельный накопитель CARDEA Ceramic C440 Solid с новейшим супербыстрым интерфейсом M.2 PCIe Gen4x4.

Это первый накопитель на рынке, имеющий патентованные композитно-керамические охлаждающие элементы (Taiwan Utility Model Patent No. M595313). Белоснежное покрытие имеет уникальную текстуру, а керамика аэрокосмического уровня создаёт сильнейший теплоотводящий эффект. Помимо уникальной внешности и дизайна накопитель отличается высокой скоростью работы – скорость чтения/записи данных достигает 5,000/4,400 МБ/с соответственно.Соответствие спецификациям NVMe 1.3 означает, что твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Ceramic C440 оснащён интерфейсом нового уровня M.2 PCIe Gen4x4 со скоростью последовательного чтения/записи до 5,000/4,400 МБ/с. Применение композитно-керамических охлаждающих материалов из аэрокосмической отрасли не только обеспечивает эффективный отвод тепла, но также снижает нагрев на 18%¹, когда на корпус установлен вентилятор. В то же время накопитель очень тонкий и лёгкий, защищён от электромагнитных полей, перегрева и температурных шоков. Кроме того, накопитель изготовлен из экологически безопасных материалов, соответствующих стандартам RoHS. Сочетание белого керамического радиатора и золотого логотипа T-FORCE создаёт узнаваемый стиль. И он будет смотреться ещё лучше на белой материнской плате в белом корпусе. Толщина накопителя составляет всего 1mm, что лишь подчёркивает уникальную эстетику T-FORCE CARDEA Ceramic.Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Ceramic C440 оснащён микросхемами 3D NAND, которые обеспечивают до 2-х терабайт пространства для хранения данных. Скорость чтения/записи может достигать 5,000/4,400 МБ/с, что почти в 10 раз2 выше, чем SATA SSD, и в 1.65 раза3 быстрее, чем M.2 PCIE Gen3x4 SSD. Кроме того, он полностью совместим с платформой PCIe 3.0, что позволяет использовать его на материнских платах с предыдущей версией данного интерфейса.