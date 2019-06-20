Team Group выпустила твердотельные накопители T-FORCE CARDEA II M.2 и портативны

20 июня 2019, 9:15

Сегодня компания Team Group выпустила два твердотельных накопителя с различными характеристиками.

Внутренняя версия, представленная под игровым брендом T-FORCE, носит название CARDEA II M.2 SSD. Этот твердотельный накопитель имеет высокоскоростной интерфейс PCIe Gen3 x4 и охлаждающий модуль с патентованным игровым дизайном. Вторая модель, портативный накопитель PD400, имеет новейший интерфейс USB 3.1 Gen1. Он лёгкий, компактный, и обладает защитой от давления, ударов и воды. Оба накопителя отличаются повышенной производительностью и эффектным дизайном.

Накопитель T-FORCE M.2 PCIe SSD серии CARDEA - это твердотельный накопитель повышенной производительности. Он оснащён патентованным игольчатым модулем охлаждения (Taiwan Utility Model Patent No. M541645), который прошёл множество проверок и тестов «на износ». Он может охлаждаться на 10 градусов в закрытом пространстве и на 30 градусов в открытом пространстве. Эффективность рассеивания тепла может повыситься на 15% по сравнению с обычными системами охлаждения. Сверхпроводящая термопаста существенно ускоряет процесс рассеивания тепла, в связи с чем температура накопителя никогда не влияет на его производительность. Накопитель CARDEA II имеет высокоскоростной интерфейс PCIe Gen3 x4 и поддерживает новейшую версию протокола NVMe 1.3. Скорость последовательного чтения/записи составляет впечатляющие 3400/3000 МБ/с, а скорость случайного чтения/записи составляет 180K/160K IOPS.Портативная модель PD400 SSD умещается на ладони и оформлена в «океаническом» синем цвете. Данные на накопителе надёжно сохранятся благодаря трём факторам: защите от давления, защите ударов и водонепроницаемому корпусу. Минималистичный дизайн дополнительно подчёркивает элегантность изделия. Накопитель PD400 весит всего 60 грамм и является по-настоящему портативным. Накопитель PD400 имеет высокоскоростной интерфейс USB 3.1 Gen1, который работает вчетверо быстрее, чем обычный внешний жёсткий диск. Он экономит время при передаче данных и может работать в различных условиях. Накопитель PD400 обладает высокой производительностью и запоминающейся внешностью, и является наилучшим выбором на роль внешнего твердотельного накопителя за счёт комбинации удобства, красоты и производительности.