Team Group выпускает твердотельный накопитель MP34 M.2 (3000 МБ/с)

3 апреля 2019, 10:45

Team Group выпустила твердотельный накопитель M.2 MP34 с высокоскоростным интерфейсом PCIe Gen3X4 и поддержкой новейшего протокола NVMe1.3.

Встроенный контроллер устройства соединяется с процессором ПК через шину PCI-e, что обеспечивает передачу сигнала без сбоев. Скорость работы поражает: 3000МБ/с, что в 5 раз* выше, чем интерфейс SATA III. Накопитель поддерживает технологию S.M.A.R.T и имеет встроенные «умные» алгоритмы по оценке износа и корректировке ошибок. Кроме того, этот SSD-накопитель способен работать как на платформе Intel, так и на платформе AMD. При установке в десктоп или ноутбук накопитель обеспечит наилучшие впечатления в играх.





Карта памяти ELITE A1 класса UHS-I Class3 (U3) была разработана для гаджетов на ANDROID и планшетов. Случайная скорость чтения достигает 1500 IOPS, случайная скорость записи – 500 IOPS. Карта предлагается в вариантах на 64, 128 и 256 гигабайт, что позволяет устанавливать и запускать любые приложения и не беспокоиться о свободном месте. Карта памяти ELITE A1 также поддерживает запись видео в формате 4K Ultra-HD. Кроме того, все надписи на поверхности стильного корпуса карты сделаны экологически чистыми чернилами.Закруглённая элегантная флэшка C188 3.1 имеет эффектную текстуру, а её корпус цвета индиго покрыт надписями золотого оттенка. Благодаря этому высокоскоростной накопитель C188 стильно смотрится и очень удобно лежит в руке. Дизайнеры Team Group сохранили классическую конструкцию с выдвижным коннектором, но скорость работы поднялась на совершенно другой уровень. Флэш-накопитель C188 имеет ёмкость от 32 до 256 гигабайт, а скорость чтения и записи составляет впечатляющие 130 МБ/с, благодаря чему значительно ускоряется доступ к большим файлам.