16 июля 2019, 12:45

Essencore, новая компания по производству памяти, официально представила под брендом KLEVV новейший твердотельный накопитель KLEVV CRAS C700 RGB NVMe M.2 SSD.

Накопитель CRAS C700 RGB впервые был показан на выставке COMPUTEX 2019. Он отличается высокой скоростью, производительностью, и предназначен для интенсивных современных игр, оверклокинга, работы с графикой и видеомонтажа. Возможности CRAS C700 RGB основаны на передовых полупроводниковых технологиях и скоростном интерфейсе PCIe Gen3x4. Этот уникальный SSD-накопитель имеет чарующую светодиодную подсветку и станет центром притяжения внимания любого компьютера.

Благодаря интерфейсу PCIe Gen3x4 с технологией NVMe 1.3, накопитель CRAS C700 RGB легко превосходит по скорости накопители предыдущих поколений, не оснащённых интерфейсом PCIe, а поддержка «умного» кэширующего алгоритма SLC (Single Level Cell) ещё больше повышает его долговечность и производительность. Кроме того, встроенный кэш-буфер DRAM повышает производительность случайных операций. В совокупности всё это способствует достижению последовательной скорости чтения до 1500МБ/с, записи – до 1300МБ/с. Накопитель поставляется в вариантах на 120, 240 и 480 гигабайт.Для обеспечения высокой долгосрочной производительности накопитель от KLEVV оснащён уникальным алюминиевым радиатором, который снижает внутреннюю температуру изделия до 27 процентов. Вместе с этими радиатор оснащён великолепной настраиваемой подсветкой с крутыми световыми эффектами.Накопитель CRAS C700 RGB имеет восемь цветных RGB-светодиодов, каждый из которых настраивается индивидуально через программное обеспечение ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome RGB, что даёт возможность создавать световые эффекты по своему усмотрению на любой из перечисленных платформ. А самые продвинутые геймеры, стремящиеся к совершенству, смогут подключить накопитель CRAS C700 RGB к программной платформе RAZER Chroma RGB для полной интеграции световых эффектов с игровым процессом. (Для пользователей, которых интересует только высокая производительность, предлагается модель KLEVV CRAS C700 M.2 SSD без светодиодной подсветки).Этот прорывный накопитель оснащён и другими передовыми технологиями, например, технологией мониторинга физического состояния S.M.A.R.T. и «умным» алгоритмом температурного троттлинга, который защищает целостность данных. Среди других особенностей накопителя, обеспечивающих надёжность и сохранность данных, стоит отметить десятислойную печатную плату, защиту данных по всему тракту прохождения сигнала, внутреннюю коррекцию ошибок и компенсацию общего износа. Этот накопитель настолько надёжен, что имеет пятилетнюю ограниченную гарантию.