Радиатор ADATA XPG STORM с RGB-подсветкой для SSD M.2 2280

22 ноября 2017, 10:15

ADATA Technology представляет радиатор XPG STORM для SSD-накопителей форм-фактора M.2 2280.

Новинка представляет собой алюминиевый радиатор с вентилятором и легко может быть установлена на любой совместимый SSD-диск для обеспечения эффективного охлаждения, а значит, и более стабильной работы системы. В радиатор STORM встроена яркая RGB-подсветка, призванная придать эффектности игровому ПК.

SSD-накопители с интерфейсом PCIe3x4 по протоколу NVMe 1.2 в форм-факторе M.2 являются самыми быстрыми на рынке, а значит и самыми горячими. Отсутствие охлаждения может сказаться на работе системы и сроке службы накопителя. Алюминиевый радиатор с вентилятором поможет быстро отвести тепло от чипов памяти и снизить на 25%.Модель STORM оснащена RGB-подсветкой, которая непременно придется по вкусу моддерам и DYI-энтузиастам. Обычно слот M.2 не заметен на материнской плате, однако радиатор STORM с RGB-подсветкой позволит пользователям выделить его в прямом и переносном смысле слова. Подсветка имеет стандартные режимы освещения RGB, при этом поддерживаются приложения ASUS AURA Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready и MSI Mystic Light Sync для максимального удобства и настройки.Благодаря предварительно нанесенному термоинтерфейсу STORM можно легко установить на любом SSD M.2 2280 без каких-либо шурупов. Настраивать BIOS также не требуется. STORM начнет свою работу сразу после его установки, обеспечивая эффективное охлаждение и стабильную работу.