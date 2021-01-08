ADATA представила внешний твердотельный накопитель SE900G с RGB-подсветкой

Компания ADATA и созданный ею бренд XPG демонстрирует в рамках цифровой выставки потребительской электроники CES 2021 несколько любопытных устройств в сфере хранения данных.
В частности, анонсирован внешний твердотельный накопитель ADATA SE900G, выделяющийся своим нестандартным обликом. Он выполнен в металлическом корпусе, что обеспечивает ему надёжность, отличное охлаждение и премиальный внешний вид. Кроме того, предусмотрена многоцветная подсветка RGB. Устройство оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen2x2, а заявленные скорости чтения и записи информации достигают 2000 Мбайт/с. Вместимость — 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт.
Под брендом XPG выпущены накопители Gammix S70 PCIe Gen4 M.2 2280, также имеющие вместимость до 2 Тбайт. Скорости чтения/записи достигают внушительных 7400/6400 Мбайт/с, а показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при чтении/записи составляет до 650 000/740 000. Устройства укомплектованы массивным радиатором для обеспечения приемлемого охлаждения.
Объединить различные устройства XPG в единую экосистему поможет программное обеспечение XPG Prime. С его помощью можно настраивать устройства, управлять подсветкой и другими функциями. Все эти настройки при необходимости можно хранить в облаке.
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