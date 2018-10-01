GIGABYTE дополняет продуктовую линейку SSD-накопителей изделиями NVMe M.2

1 октября 2018, 10:15

GIGABYTE представила NVMe PCIe M.2-накопители, которые вполне могут повторить успех представленных ранее твердотельных SATA-накопителей серии UD PRO.

Новые устройства хранения данных выпускаются различной емкости, разработаны в рамках фирменной концепции GIGABYTE Ultra Durable, демонстрируют эффективную производительность, высокую надежность и стабильную работоспособность.



В составе первой партии накопителей GIGABYTE в исполнении M.2 для заказа доступны изделия в трех вариантах: 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт. В качестве конструктива для новых твердотельных M.2-накопителей выбран типоразмер 2280 и шинный интерфейс PCIe 3.0 x2 для передачи данных, подключение модулей осуществляется напрямую к соответствующему разъему на материнской плате без применения дополнительных силовых и интерфейсных кабелей, которые необходимы для подключения типовых SATA SSD-накопителей. Процедура инсталляции M.2-устройств очень проста, отсутствие подключаемых кабелей позволяет организовать более эффективный теплообмен внутри корпуса системного блока, что положительно сказывается на производительности всей подсистемы хранения данных. Устройства на базе архитектуры NVMe демонстрируют превосходное быстродействие на операциях чтения/записи по сравнению с типовыми SATA SSD-накопителями, а установленные на материнских платах GIGABYTE радиаторы M.2 Thermal Guard обеспечивают стабильную работу NVMe M.2-накопителей. В этом контексте приобретение M.2-накопителей выглядит вполне обоснованным и целесообразным, если руководствоваться соотношением цена/производительность, например, в случае запланированной модернизации дисковой подсистемы, исключающей риски потери данных.



Чтобы гарантировать заявленную производительность и стабильную работу новых изделий на протяжении всего срока службы, компания GIGABYTE тщательно проверяет все M.2-накопители на совместимость с материнскими платами GIGABYTE на базе различных наборов микросхем и оценивает их быстродействие в составе соответствующей дисковой подсистемы. В условиях вариативной нагрузки и воздействия ряда экстремальных факторов (в частности, экстремальный температурный режим) твердотельные M.2-накопители должны успешно завершить все тесты, и безупречно выполнить поставленные задачи.



”По сравнению с традиционными SATA-дисками, устройства M.2 существенно компактнее и быстрее в работе, что позволяет рекомендовать их в качестве идеального решения пользователям, стремящимся повысить быстродействие подсистемы хранения данных”, – комментирует событие Джексон Су (заместитель директора GIGABYTE, подразделение разработки продуктов Channel Solutions). “На примере анонсированных M.2-накопителей мы продолжаем развивать позитивную динамику, которую демонстрируют SSD-накопители серии UD PRO – яркий образец приверженности компании GIGABYTE предлагать клиентам продукты высочайшего качества, которые в полном объеме удовлетворяют требования самых взыскательных пользователей. Освоив серийный выпуск М.2-накопителей емкостью 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт, компания GIGABYTE предлагает пользователям оценить на практике превосходную производительность и надежность изделий в совокупности с широтой ассортимента”.



На все анонсированные M.2-накопители компании GIGABYTE распространяется 3-летняя гарантия, модели емкостью 128 Гбайт и 256 Гбайт уже доступны для заказа, а появление в свободной продаже накопителей емкостью 512 Гбайт следует ожидать в самое ближайшее время.