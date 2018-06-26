BIOSTAR представила SSD-накопитель M500 M.2 2280 PCI-Express NVMe

26 июня 2018, 10:15

Компания BIOSTAR показала новейший твердотельный накопитель M500 M.2 PCIe NVMe SSD с микросхемами 3D TLC NAND Flash.

Накопитель BIOSTAR M500 выполнен в компактом форм-факторе M.2 2280, который поддерживается новейшими материнскими платами, ноутбуками и мини-ПК. Поддерживается ультраскоростной интерфейс PCI-Express Gen3x2, отличающийся высокой совместимостью. Накопитель BIOSTAR M500 SSD поддерживает стандарт NVMe (Non-Volatile Memory Express) 1.2 со скоростью передачи данных 1700МБ/с на чтение и 1100МБ/с на запись, а число случайных операций последовательного чтения/записи IOPS составляет 200K/180K.



Накопитель BIOSTAR M500 SSD оснащён светодиодными индикаторами для мониторинга температуры и рабочей нагрузки. Индикатор температуры отображает температуру твердотельного накопителя в реальном времени на трёх уровнях: зелёный – ниже 50°C, жёлтый – от 50 до 65°C, красный – выше 65°C. Индикатор данных показывает рабочее состояние: синий индикатор соответствует режиму ожидания, а зелёный – режиму передачи данных (Gen 2 / Gen 3).



Накопитель BIOSTAR M500 M.2 PCIe SSD оснащён радиатором с ромбовидным дизайном, который обеспечивает эффективное охлаждение, продолжительную производительность и предотвращает температурный «троттлинг». Радиатор также придаёт накопителю стильный игровой вид, и будет отлично смотреться на любой геймерской материнке.



Накопитель BIOSTAR M500 M.2 SSD имеет пониженное энергопотребление. В режиме чтения требуется всего 1,7 Вт для модели 256ГБ. Низкий расход энергии продлевает время работы батареи ноутбуков и ультрабуков, что делает данную память идеальной для применения в портативных ПК.



Спецификации:



· Высокомощные микросхемы 3D TLC NAND Flash



· Скорость последовательного чтения/записи: до 1700/1100 МБ/с



· Число операций чтения/записи IOPS до 200K/180K



· Ёмкость до 1ТБ



Краткое описание:



· Стандартный форм-фактор M.2 2280



· PCIe 3.0 8Gb/s на 2 линии (PCIe Gen3 x 2)



· Поддержка NVMe v1.2



· Включает BCH и LDPC ECC, защиту Reed-Solomon Raid



· Поддержка AES256



· Полная защита данных



· Кэш DDR3/DDR3L DRAM



· Активное состояние < 2Вт, L1.2 < 2мВт, 20 мс время отклика



· SMART-дисплей температуры (Опция SMART Fan)

