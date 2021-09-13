MSI SPATIUM – линейка твердотельных накопителей M.2 2280 потребительского класса

13 сентября 2021, 9:15

MSI объявляет о выпуске линейки твердотельных накопителей SPATIUM, в которую входят модели M480, M470 и M370.

Это NVMe-устройства, выполненные в компактном форм-факторе M.2 2280 и работающие как в режиме PCIe Gen4, так и в Gen3.



Бренд MSI ассоциируется с высокопроизводительным компьютерным оборудованием, и линейка SPATIUM расширяет эту экосистему в область устройств для хранения данных. Накопители созданы на базе высококачественной флеш-памяти 3D NAND, которая сочетает скорость с долговечностью. Для повышения производительности во всех моделях используется SLC-кэш, а в моделях M480 и M470 еще и встроенная DRAM-память.



SPATIUM M480



Самая быстрая модель в новой линейке, SPATIUM M480, представлена в трех вариантах – с емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Предназначенная для требовательных профессионалов и геймеров, она соответствует стандартам PCIe Gen4 и NVMe 1.4, которые позволяют достичь экстремально высоких скоростей: до 7000 и 6850 МБ/с при последовательном чтении и записи, соответственно.



SPATIUM M470



Накопитель SPATIUM M470, представленный в вариантах емкостью 1 и 2 ТБ, разработан под потребности массового пользователя. Интерфейс PCIe Gen4 позволяет достичь великолепных скоростей на компьютерных платформах новейшего поколения: до 5000 при последовательном чтении и 4400 МБ/с при последовательной записи.



SPATIUM M370



SPATIUM M370 – это устройство базового класса, работающее в режиме PCIe Gen3. Тем не менее, этот накопитель также предлагает достаточно высокие скорости при передаче файлов и загрузке приложений: до 2400 МБ/с при последовательном чтении и 1850 МБ/с при последовательной записи. Доступны четыре варианта емкости: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.



Во всех представленных моделях реализованы полноценные средства коррекции ошибок, включая LPDC-код и сквозную защиту данных, что увеличивает их гарантированный объем записи (Terabytes Written – TBW). На устройства распространяется ограниченная гарантия сроком 5 лет.





