MSI представляет твердотельный накопитель следующего поколения – SPATIUM M570 HS

5 апреля 2023, 11:15

Компания MSI представляет SPATIUM M570 HS – твердотельный NVMe-накопитель с интерфейсом M.2, предназначенный для широкого круга пользователей: профессионалов, авторов контента, геймеров.

Устройство создано на базе передовой флеш-памяти 3D NAND, что, в сочетании с поддержкой режима PCIe 5.0, обеспечивает полуторакратный прирост скорости чтения и записи по сравнению с накопителями предыдущего поколения. Для повышения производительности в нем используется SLC-кэш и встроенная DRAM-память. Чтобы устройство стабильно работало под высокими нагрузками без перегрева, на него установлен алюминиевый радиатор.Передовой контроллер PCIe 5.0 в сочетании с высококачественными чипами памяти 3D NAND позволяет достичь фантастической скорости – до 10000 МБ/с при последовательном чтении и записи. Удобный в использовании и экстремально быстрый, такой накопитель будет полезен и для требовательных профессионалов, авторов контента и геймеров.

SPATIUM M570 увенчан оребренным алюминиевым радиатором бронзового цвета, который служит надежной защитой от перегрева под высокими нагрузками. Накопитель выполнен в форм-факторе M.2 2280, соответствует стандарту NVMe 2.0 и представлен в двух вариантах емкости: 1 и 2 ТБ.

В устройстве реализованы полноценные средства коррекции ошибок, включая LPDC-код и сквозную защиту данных, что увеличивает гарантированный объем записи (Terabytes Written – TBW). На него распространяется гарантия сроком 5 лет.

Специально для накопителей SPATIUM в приложении MSI Center имеется функция создания резервных копий данных. Также там можно найти исчерпывающую информацию о состоянии твердотельных накопителей, включая занятый объем и текущую температуру.Функция резервного копирования, реализованная специалистами MSI в сотрудничестве с Actiphy, ведущим разработчиком в данной сфере, дает возможность владельцам накопителей MSI обезопасить себя от потери ценных файлов. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о компании Actiphy или приобрести ее программное обеспечение.