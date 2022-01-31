Новый твердотельный накопитель MSI SPATIUM M450

31 января 2022, 10:15

Компания MSI представляет SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2M450 – новый твердотельный NVMe-накопитель, работающий в режиме PCIe Gen4.

Бренд MSI ассоциируется с высокопроизводительным компьютерным оборудованием, и линейка SPATIUM расширяет эту экосистему в области устройств для хранения данных. Накопитель создан на базе высококачественной флеш-памяти 3D NAND, которая сочетает скорость с долговечностью, и предназначен для широкого круга пользователей: профессионалов, авторов контента, геймеров.Накопитель SPATIUM M450, представленный в вариантах емкостью 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ, разработан под потребности массового пользователя. Интерфейс PCIe Gen4 позволяет достичь великолепных скоростей: до 3600 МБ/с при последовательном чтении и 3000 МБ/с при последовательной записи. Это означает моментальную загрузку приложений и быстрое копирование больших файлов. В устройстве реализованы полноценные средства коррекции ошибок, включая LPDC-код и сквозную защиту данных, что увеличивает их гарантированный объем записи (Terabytes Written – TBW). На него распространяется ограниченная гарантия сроком 5 лет.