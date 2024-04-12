Твердотельный накопитель MSI SPATIUM M580 FROZR с интерфейсом PCIe 5.0

12 апреля 2024, 13:15

Компания MSI, ведущий производитель игрового компьютерного оборудования, с радостью объявляет о выпуске флагманского твердотельного накопителя SPATIUM M580 FROZR.

Благодаря передовым технологиям и инновационному охлаждению это устройство задает новый стандарт скорости и надежности в своем классе.Твердотельный накопитель SPATIUM M580 FROZR создан на базе контроллера PHISON E26 и передовой 232-слойной флеш-памяти 3D NAND, что, в сочетании с поддержкой режима PCIe 5.0, обеспечивает скорость чтения и записи до 14,6 ГБ/с и 12,7 ГБ/с, соответственно. Это практически вдвое больше по сравнению с накопителями предыдущего поколения, работающими в режиме PCIe 4.0. Для повышения производительности в нем используется SLC-кэш и встроенная DRAM-память. В устройстве реализованы полноценные средства коррекции ошибок, включая LPDC-код и сквозную защиту данных, что увеличивает гарантированный объем записи (Terabytes Written – TBW). Накопитель SPATIUM M580 FROZR доступен в версиях емкостью 1, 2 и 4 терабайта.

Достичь вершин производительности помогает революционная система охлаждения, представленная пассивным кулером башенного типа. Предустановленный на накопитель, он состоит из множества алюминиевых ребер с большой общей площадью теплорассеивания и трех тепловых трубок. Благодаря существенному снижению температуры – на величину до 20°С – кулер обеспечивает стабильную работу накопителя под любыми нагрузками.



Специально для накопителей SPATIUM в приложении MSI Center имеется функция создания резервных копий данных. Также там можно найти исчерпывающую информацию о состоянии твердотельных накопителей, включая занятый объем и текущую температуру.



Функция резервного копирования, реализованная специалистами MSI в сотрудничестве с Actiphy, ведущим разработчиком в данной сфере, дает возможность владельцам накопителей MSI обезопасить себя от потери ценных файлов. Чтобы узнать больше о компании Actiphy или приобрести ее программное обеспечение.