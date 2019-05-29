Представление интерфейса PCIe 4.0 на Computex-2019

29 мая 2019, 13:15

На выставке Computex-2019 компания MSI продемонстрировала первую в мире компьютерную систему с шиной PCIe 4.0, которая обладает удвоенной пропускной способностью по сравнению со стандартом PCIe 3.0 и позволяет твердотельным накопителям с интерфейсом M.2 передавать данные на повышенной скорости. Конфигурация включала в себя материнскую плату MSI серии X570 и накопитель Phison PS5016-E16.

“Мы рады тому, что участвуем в создании полноценной экосистемы устройств с поддержкой шины PCIe 4.0. Процессоры AMD Ryzen третьего поколения, чипсеты AMD X570 и материнские платы с PCIe 4.0 – компания Phison дополняет их своим твердотельным накопителем PS5016-E16, использующим интерфейс PCIe 4.0 x4, таким образом предоставляя потребителям возможность собрать доступную по цене конфигурацию с шиной PCIe 4.0, – заявил К. С. Пуа, глава Phison. – Благодаря таким стратегическим партнерствам компании, работающие над созданием данной экосистемы, смогут получить преимущества в быстрорастущих новых сегментах рынка, связанных с высокопроизводительными вычислениями, таких как 5G-сервисы и 8K-контент. Это – ключ к новой эре в развитии технологий.”



Будучи подключенным к слоту Lightning Gen4 M.2 материнской платы MSI MEG X570 ACE, твердотельный накопитель Phison PS5016-E16 показал невероятно высокую скорость линейного чтения – 5000 МБ/с, что на 150% выше по сравнению с конфигурациями предыдущего поколения. Компания MSI будет продолжать тесное партнерство с Phison с целью разработки максимально производительных продуктов для компьютерных энтузиастов.

Обыгрывайте оппонентов, сокрушайте целые команды и выходите победителем в каждой схватке с помощью материнской платы, разработанной для лучших в мире геймеров. MEG X570 ACE создана для побед! Слоты M.2 и PCIe этой платы подключены по шине новейшего стандарта PCIe 4.0, поэтому пропускная способность одного слота Lightning Gen4 M.2 составляет беспрецедентные 64 ГБ/с. Чтобы работающие на такой высокой скорости твердотельные накопители не перегревались, для них предусмотрены радиаторы M.2 Shield Frozr. Эффективному охлаждению также способствует чипсетный радиатор Frozr с вентилятором, чей воздушный поток охватывает и окружающие чипсет компоненты.