MSI Summit E16 Flip – стильный и высокопроизводительный ноутбук-трансформер

20 сентября 2021, 10:45

Безупречный дизайн, вдохновленный золотой пропорцией, и поразительно высокий уровень производительности!



При покупке бизнес-ноутбука пользователи часто сталкиваются с необходимостью выбирать между скоростью и портативностью, однако теперь MSI предлагает устройство, с которым не нужно идти на компромиссы. Если вы ищете ноутбук-трансформер бизнес-класса с поддержкой стилуса и отличным дисплеем, Summit E16 Flip может оказаться для вас правильным решением в качестве высокоскоростной мобильной платформы.

Ноутбук Summit E16 Flip, объявленный ранее на выставке CES-2021, наконец-то выходит на рынок. Нацеленный на корпоративных пользователей, он может похвастать высокой производительностью и оригинальным дизайном, вдохновленным идеей золотой пропорции, которая проявляется в его дисплее формата 16:10 (QHD+). В аппаратную конфигурацию входят процессор Intel Core i7 11-го поколения и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, поэтому неважно, инженер вы, архитектор или дизайнер, или даже директор стартапа, которому нужно показать презентацию на выезде к клиенту, вы всегда сможете быстро загрузить и отредактировать нужные файлы прямо на месте – производительности ноутбука хватит для серьезных задач, а система охлаждения Dynamic Cooler Boost обеспечит стабильную работу под любыми нагрузками.

Помимо отличной производительности MSI Summit E16 Flip предлагает современные средства удаленной работы и проведения видеоконференций. Для этого имеется веб-камера с массивом из четырех микрофонов, способных записывать голоса, доносящиеся с разных направлений. Повышению качества голосовой связи способствует технология шумоподавления на базе ИИ. Что касается автономности, то ноутбук способен проработать без подзарядки более 16 часов. Когда же настанет время перезарядиться, всего 15 минут у электрической розетки хватит затем на 2,5 часа автономной работы. Устройство выполнено в изящном корпусе толщиной всего 16,85 мм. Несмотря на тонкий форм-фактор, в нем реализовано эффективное охлаждение, поэтому уровень шума не превышает 35 дБ, в то время как конкурирующие ноутбуки в среднем шумят на уровне 45-60 дБ.

Расширяя линейку бизнес-продуктов, MSI ничуть не снижает свои скоростные и эстетические стандарты. Ноутбук Summit E16 Flip – идеальный пример того, как специалисты MSI успешно сочетают высокую производительность и великолепный дизайн в одном устройстве. Если вам для работы нужен мощный и профессионально выглядящий ноутбук-трансформер, который можно легко брать с собой в дорогу, не упустите момент, когда Summit E16 Flip появится в ближайшем магазине!