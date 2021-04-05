Новая серия ноутбуков MSI Summit поможет преуспеть в бизнесе

5 апреля 2021, 13:15

Ноутбуки MSI пользуются отличной репутацией за счет передовых инноваций, великолепного качества изготовления и высокопроизводительных компонентов.

В модельном ряду MSI имеются устройства, нацеленные на корпоративных пользователей и профессионалов, и именно к этой категории относятся новые продукты – отмеченные наградами выставки CES-2021 ноутбуки-трансформеры Summit E13 Flip Evo и Summit E16 Flip, а также аксессуары к ним – стилус MSI Pen, также ставший лауреатом CES, и док-станция USB-C Docking Station Gen 2. Эти устройства станут отличным выбором для мобильных профессионалов, стремящихся к максимальной гибкости и продуктивности.

Лучшие творческие работы – результат точного расчета. Ноутбук-трансформер Summit E13 Flip Evo, воплощает концепцию «золотой пропорции». Именно таким соотношением сторон (16:10) обладает его 13-дюймовый дисплей, предлагающий больше экранного пространства для работы. Легкий и функциональный корпус максимально соответствует всем требованиям современного бизнес-ноутбука.



Шасси ноутбука, выполненное на высокоточном фрезерном станке, – заслуга современных технологий. Дисплей раскрывается на 360 градусов, позволяя использовать устройство в разных режимах. Ноутбук доступен в двух цветах: черном и белом, с золотыми вставками по периметру корпуса.



Бизнес-ноутбуки MSI отличаются высокой производительностью, и модель Summit E13 Flip Evo не исключение. В ноутбуке используется новейший процессор 11-го поколения Intel Core i7 с графикой Intel Iris Xe, поэтому несмотря на свою портативность и небольшой вес, он легко справляется с тяжелыми нагрузками, опережая конкурирующие модели того же класса на 10%. При этом Summit E13 Flip Evo отличается автономностью, ноутбук выдерживает до 20 часов работы без подзарядки. Также это первый ноутбук с беспроводным модулем новейшего стандарта Wi-Fi 6, который отлично проявляет себя в сетях с большим числом пользователей.



Время – бесценный ресурс в современном деловом мире, поэтому Summit E13 Flip Evo предлагает множество способов его сэкономить. Например, интерфейс Thunderbolt 4 позволяет быстро подзарядить мобильные гаджеты и обменяться данными на скорости до 40 Гбит/с. Для ускоренной работы приложений в ноутбуке используется твердотельный накопитель с поддержкой режима PCIe Gen4.



Для защиты конфиденциальных данных в ноутбуке применяется аппаратный криптопроцессор TPM 2.0. Встроенная веб-камера ноутбука снабжена сразу тремя элементами, помогающими контролировать ее работу: световой индикатор, горячая клавиша включения/отключения и механический выключатель на боковой панели. Для повышения качества звука и изображения используется эксклюзивная технология шумоподавления на базе ИИ и технология устранения сторонних шумов для веб-камеры. Таким образом, пользователь получает профессионального уровня решение для участия в видеоконференциях.



В серии Summit также представлена версия большего размера – Summit E16 Flip. На данный момент, это самый тонкий ноутбук-трансформер с диагональю экрана 16 дюймов. Выполненный в черном цвете, он отлично впишется в офисную обстановку. Помимо всей функциональности, модели предлагают новейшую видеокарту NVIDIA, способную справиться с серьезными графическими нагрузками. Еще одной примечательной особенностью ноутбука Summit E16 Flip является эксклюзивная система охлаждения Dynamic Cooler Boost, отличающаяся особо тихой работой – всего 35 дБ при полной загрузке процессора.

Творческие люди непременно оценят легкость, с которой можно воплощать свои идеи с помощью стилуса MSI Pen. Это первое устройство такого рода, получившее награду выставки CES в 2021 году. Металлический корпус с лаконичным дизайном напоминает обычную перьевую ручку. Стилус распознает 4096 уровней давления, может использоваться как пульт управления презентацией и поддерживает технологию MPP 2.0 для стабильного подключения к компьютеру. Он обладает программируемой кнопкой, а уровень заряда аккумулятора отображается на экране ноутбука. Продуманная эргономика делает это устройство весьма удобным для записи заметок – в дополнение к традиционным способам ввода данных.Стиль работы современного профессионала – мобильный и гибкий. И для этого требуется соответствующее оборудование, например, док-станция MSI USB-C Docking Station Gen 2, существенно расширяющая функциональность ноутбука, когда это необходимо. Она позволяет подключить до трех внешних мониторов, а также пять дополнительных USB-портов для прочих периферийных устройств. Поддерживается питание мощностью до 100 Вт и вывод видеосигнала в формате 4K. Док-станцию отличает строгий дизайн. Ее внешний вид и функциональность непременно оценят по достоинству профессионалы, желающие повысить эффективность своей работы.Summit E13 Flip Evo и Summit E16 Flip не просто помогут сэкономить бюджет всем, кому одновременно нужен и планшет, и ноутбук, они облегчат выполнение повседневных задач за счет полноценной функциональности, ориентированной на потребности и современных профессионалов, и обычных пользователей.