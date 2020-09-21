Онлайн-саммит MSI: новые ноутбуки бизнес-класса, новая серия Summit и др.

21 сентября 2020, 15:45

Компания MSI, ведущий мировой производитель высокопроизводительных ноутбуков, открывает для себя новый рынок.

Модели бизнес-линейки, среди которых дебютирует серия Summit, являются одними из первых, в которых применены новейшие процессоры Intel 11-го поколения. Они позволят повысить продуктивность работы, особенно в условиях пандемии COVID-19, когда многим приходится трудиться не в офисе, а удаленно.



«2020-й год полон сложностей, которые, с другой стороны, открывают перспективные возможности. Мы с гордостью представляем наши высокопроизводительные бизнес-ноутбуки, чья функциональность нацелена на меняющиеся требования современных условий труда», – заявил Дерек Чэн, директор по продажам и маркетингу ноутбучного подразделения MSI, открывая первый в истории компании онлайн Саммит под девизом «Стремление к успеху».



Линейку бизнес-ноутбуков MSI составляют три серии: Summit, Prestige и Modern. Все они наделены мощными процессорами Intel® 11-го поколения и предлагают пользователям оптимальное сочетание скорости, функциональности и эффективности.



Новая серия Summit воплощает стремление MSI к совершенству в каждой продуктовой категории, о чем свидетельствует и ее название (английское слово Summit значит не только «встреча лидеров государств», но также и «вершина», «высший уровень»). Лаконичный дизайн этих устройств придется по вкусу современным профессионалам во всех сферах бизнеса.



По словам Генри Чэна, директора по дизайну ноутбучного подразделения MSI, новый логотип, как и дизайн новых ноутбуков, выполнен в духе минимализма. В нем используются четкие, прямые линии, выверенные математически на основе чисел Фибоначчи и «золотого сечения». В конце концов, MSI известна вниманием к мелочам, ведь цель компании, по словам Чэна, «создавать самые лучшие ноутбуки в отрасли».



На саммите также были рассмотрены пожелания и потребности растущей армии профессионалов, работающих удаленно. Сотрудники крупнейших компаний поделились своим мнением о том, как важно иметь качественное оборудование, в том числе ноутбуки, для решения задач, связанных с работой из дома в разгар пандемии.



«Очень важно иметь средства информационной безопасности корпоративного класса. Защита нашей интеллектуальной собственности – приоритет для нас», отметил Ой-Масахиро, генеральный директор по продажам ИТ-продуктов компании Canon.



Анита Фэн, менеджер в тайваньском представительстве компании Microsoft, уверена в том, что от ноутбука ей требуется «длительное время автономной работы, удобный сенсорный интерфейс и хорошая камера для видеоконференций».



Бизнес-ноутбуки MSI оптимизированы с учетом потребностей их целевой аудитории. Тонкий алюминиевый корпус моделей Summit отвечает требованиям военно-промышленного стандарта надежности, а за их высокую производительность отвечают новейшие процессоры Intel 11-го поколения с самым мощным встроенным графическим ядром Intel® на данный момент – iRIS Xe. Для повышения уровня информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных применяется криптопроцессор TPM 2.0.



Серия Summit включает в себя две модели. Summit B сочетает длительную автономность (10 часов и более) с ультрапортативным форм-фактором, позволяя продуктивно работать даже на бегу. Summit E может похвастать более широким выбором вариантов графической подсистемы и инфракрасной камерой, которая позволяет осуществлять аутентификацию пользователя по распознаванию лица (функция Windows Hello).



Ноутбуки Summit также наделены целым рядом других функций, повышающих удобство их использования. Сюда входят сенсорный экран с поддержкой многопальцевых жестов и эксклюзивная система шумоподавления на базе ИИ, обеспечивающая качественную голосовую связь во время видеоконференций.



На саммите также были представлены уже всем известные серии Prestige и Modern. Теперь они несут на себе новый логотип и предлагаются в свежих цветовых вариантах. Универсальные, функциональные и доступные по цене ноутбуки Prestige и Modern предлагают достаточную для повседневных дел производительность.



Еще одно из представленных устройств, Prestige 14 Evo, является одним из первых ноутбуков с процессором Intel 11-го поколения, получивших сертификацию Intel Evo. Его высокая производительность, моментальный выход из спящего режима, отзывчивая работа и длительная автономность придутся по вкусу мобильным профессионалам.

В качестве последнего сюрприза на саммите была представлена готовящаяся к выходу модель MSI Summit E13 Flip, оснащенная экраном, раскрывающимся на 360 градусов. Рассчитанная на разнообразные сценарии использования, она сочетает в себе достоинства ноутбука и планшета.