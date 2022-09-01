MSI представляет ноутбук Prestige 16 с экраном на базе мини-светодиодов

1 сентября 2022, 14:15

Компания MSI обновила линейку ноутбуков Prestige новыми моделями: Prestige 16 и Prestige 16 EVO.

Выполненные в серебристом цвете Urban Silver, обе они оснащены процессорами 12-го поколения Intel Core i7 и представляют собой мощные инструменты для бизнес-пользователей.

В конфигурацию Prestige 16 входит достаточно быстрая дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti. Кроме того, это первый ноутбук в линейке Prestige, обладающий экраном формата 16:10 на базе мини-светодиодов. Благодаря эксклюзивной технологии True Color, дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон по стандарту DisplayHDR 1000, что означает улучшенную контрастность и более точную цветопередачу по сравнению с обычными экранами.



За стабильную работу компонентов ноутбуков Prestige 16/Prestige 16 EVO отвечает эксклюзивная система охлаждения Dynamic Cooler Boost с двумя вентиляторами. Что немаловажно для корпоративных пользователей, производимый ей шум не превышает 35 дБ. Для повышения качества связи во время видеоконференций ноутбуки оснащены массивом из четырех микрофонов и датчиком освещенности, а также поддерживают технологию шумоподавления на базе искусственного интеллекта.

Специально для бизнес-пользователей, которым особенно нужна отзывчивая работа и длительная автономность ноутбука, предлагается версия Prestige 16 EVO, обладающая сертификацией Intel® EVO™. Кроме того, она единственная в линейке Prestige поддерживает систему Tobii Aware.