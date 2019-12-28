MSI Creator 17 – первый ноутбук с дисплеем на мини-светодиодах!

28 декабря 2019, 11:15

Компания MSI продолжает выпускать инновационные устройства, предназначенные для профессиональной работы с мультимедийным контентом.

На грядущей выставке CES дебютирует новый ноутбук – Creator 17, отличительной особенностью которого является первый в мире ноутбучный дисплей с подсветкой на мини-светодиодах. Эта технология обеспечивает повышенное качество изображения и реалистичную передачу, что так необходимо для креативных профессионалов.



Технология мини-светодиодов сочетает в себе преимущества других технологий, и поэтому потенциально может использоваться в любых дисплеях. До настоящего времени ее сфера применения была ограничена телевизорами, однако, по мере того как ведущие производители дисплеев переключают свои мощности на мини-светодиоды, ожидается, что уже в ближайшие годы эта технология станет использоваться и во множестве других устройств, от ноутбуков до смартфонов, а объем соответствующего рынка уже оценивается в 1 миллиард долларов США. Дисплей с мини-светодиодами – очевидный выбор для профессионалов, которые хотят получить изображение высокого качества с разрешением 4K и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR и высочайшего уровня яркости. Предвидя спрос со стороны пользователей и учитывая будущие тенденции, компания MSI первой выводит на рынок устройство с этой инновационной технологией.



17-дюймовый дисплей ноутбука Creator 17 обладает подсветкой на базе мини-светодиодов и может похвастать пиковой яркостью на уровне 1000 кд/м2. Подсветка экрана разделена на 240 зон с независимой регулировкой ("локальное затемнение"), что позволяет отображать яркие светлые оттенки и глубокий черный цвет одновременно. Что немаловажно, дисплеи с мини-светодиодной подсветкой не подвержены эффекту "выгорания".



Технология HDR (High Dynamic Range – Расширенный динамический диапазон) означает улучшенную контрастность и более точную цветопередачу по сравнению с обычными экранами. На данный момент Creator 17 является единственным ноутбуком, чей дисплей соответствует стандарту HDR1000, что означает максимальную яркость на уровне 1000 кд/м2 – в два раза выше, чем у обычных ЖК- и OLED-дисплеев. Благодаря этому увеличивается контрастность – диапазон между самыми яркими и самыми темными оттенками, а, следовательно, все изображение выглядит более реалистичным. Для вывода HDR-контента необходим соответствующий дисплей. В противном случае, если дисплей не способен достичь нужного уровня яркости, возможны искажения цветопередачи.



Совместимый со стандартом HDR1000 дисплей ноутбука Creator 17 способен выдавать цвета, максимально близкие к тому, что мы видим в реальном мире. Реалистичности изображения также способствует высокое разрешение (4K) и широкий цветовой охват (100% DCI-P3). Дополнительной возможностью, которая придется по вкусу профессионалам, является поддержка цветового пространства Display P3 помимо общепринятого DCI-P3.



Следующим шагом в развитии дисплеев будет переход от нынешних ламп подсветки к варианту на базе светодиодов. Как подразумевает их название, мини-светодиоды представляют собой миниатюрные источники света. Созданная на их основе подсветка отличается большей равномерностью свечения. Кроме того, благодаря ей дисплей ноутбука Creator 17 стал более тонким и экономичным. Такая подсветка также позволяет реализовать технологию локального затемнения за счет ее разделения на 240 зон с независимой регулировкой. Результатом является повышенная контрастность, причем даже при воспроизведении динамических сцен, например, в фильмах.



Помимо необычного дисплея, красивый, изящный и мощный ноутбук Creator 17 может похвастать современной аппаратной конфигурацией, в которую входят новейший центральный и графический процессоры, а также интерфейс USB-C, способный выводить на внешний монитор изображение в формате 8K. Также у него имеется самый скоростной кадр-ридер формата SD UHS-III – скорость обмена данными достигает 624 МБ/с. Порт Thunderbolt обеспечивает питание и подзарядку внешних устройств с мощностью до 27 Вт (9 В, 3 А). Все эти функции открывают перед профессионалами новые возможности для креативной работы. Ноутбук Creator 17 будет представлен на грядущей выставке CES и станет еще одним доказательством ведущей позиции компании MSI в своей области.