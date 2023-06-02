Ноутбуки MSI покоряют Computex 2023 и коллаборация с Mercedes-AMG

2 июня 2023, 14:45

Отмеченный наградой ноутбук Creator Z17 HX Studio, обновленные игровые модели Alpha 17 и модели для бизнеса Prestige 16, дебютирующая серия для корпоративных пользователей Commercial 14 и Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport – ноутбуки MSI готовы стать сенсацией выставки Computex этого года!



В центре внимания на Computex будет Creator Z17 HX Studio – обладатель награды "Лучший выбор". Наделенный мощным процессором до Intel Core i9 HX-серии 13-го поколения и сертифицированный по стандарту NVIDIA Studio, этот ноутбук является идеальным воплощением идеи тонкого, но при этом невероятно мощного мобильного устройства для творческой работы.

Самым ярким ноутбуком выставки станет Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport – результат коллаборации MSI и Mercedes-AMG. Эта выпущенная ограниченным тиражом модель, воплощающая дух элегантной роскоши, характерный для обеих компаний, оснащается процессором Intel Core i9 13-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 40-й серии для ноутбуков и OLED-дисплеем с разрешением 4K. В комплект эксклюзивных аксессуаров входят мышка с ковриком, USB-накопитель и чехол.



Специально для корпоративных пользователей компания MSI подготовила новую серию ноутбуков Commercial 14 со множеством опций, касающихся кибербезопасности. NFC-модуль и встроенный сканер смарт-карт обеспечат дополнительную аутентификацию, их работа гибко настраивается пользователем. Помимо эксклюзивных бизнес-характеристик, эта модель демонстрирует вклад MSI в защиту окружающей среды. Топкейс клавиатуры изготовлен из переработанных материалов и более 90% упаковки состоит из переработанной бумаги.

Обновленная модель Alpha 17 оснащается процессором AMD Ryzen 7045 HX (Dragon Range) и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, но одним из самых ожидаемых апгрейдов является модуль беспроводной связи Qualcomm FastConnect 7800, который впервые применяется в компьютерном устройстве. Соответствуя новейшему стандарту Wi-Fi 7, он обеспечивает пиковую скорость передачи данных до 5,8 Гбит/с при минимальных задержках – всего 2 миллисекунды. Это стало возможным благодаря технологии HBS Multi-Link, которая позволяет задействовать несколько частотных диапазонов одновременно. Еще одним достоинством ноутбука является дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц.Обладатель награды конкурса Red Dot 2023, обновленный ноутбук Prestige 16 выполнен в корпусе из магниевого сплава и весит всего 1,5 кг. Для 16-дюймовой модели он невероятно легок, при этом в его техническое оснащение входят мощные компоненты: новейший процессор Intel и, опционально, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 40-й серии для ноутбуков. Устройство имеет сертификацию Intel Evo и поддерживает подзарядку по стандарту PD 3.1 с мощностью 140 Вт.