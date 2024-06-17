MSI представляет на COMPUTEX 2024 игровые и бизнес-ноутбуки

17 июня 2024, 11:45

Компания MSI сообщает о выпуске новых моделей класса AI+, оснащенных передовыми процессорами Intel и AMD.

Такие процессоры заточены под искусственный интеллект: их производительность в соответствующих задачах превышает 100 TOPS. Под процессоры Intel Core Ultra оптимизировано более 500 моделей ИИ – с ними пользователь получает поддержку максимального числа ИИ-моделей, фреймворков и условий выполнения. Дополненные графическими процессорами GeForce RTX для ноутбуков, повышают ИИ-производительность до 542 TOPS, открывая новые возможности по применению искусственного интеллекта.



Также MSI представила Claw 8 AI+ – новую портативную игровую консоль с операционной системой Windows 11, процессором Intel Core Ultra (с названием «Lunar Lake») и 8-дюймовым экраном, которая станет отличным выбором для мобильных геймеров.

Помимо новых устройств собственной разработки MSI выпустила несколько совместных продуктов со своими партнерами. Плодами коллаборации со знаменитым автомобильным брендом Mercedes-AMG стали ноутбуки Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport и Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, а для любителей игры Fallout, недавно экранизированной в виде сериала, представлена консоль Claw Fallout Limited Edition. Эти устройства точно понравятся всем любителям быстрых машин и увлекательных видеоигр.



Также были представлены новые модели ноутбуков серии Modern, созданные специально для бизнес-профессионалов и студентов, ведущих мобильный стиль жизни.



Помимо выпуска новинок компания MSI рада объявить о том, что ее нынешние продукты, а именно легкий 16-дюймовый ноутбук Prestige 16 AI Evo и портативная игровая консоль Claw получили награды 2024 COMPUTEX BC Award - «Лучший выбор» выставки COMPUTEX 2024, причем первый из них завоевал золото, как победитель в категории «Компьютеры и системы».

На выставке COMPUTEX 2024 компания MSI представила в сериях Prestige и Summit бизнес-ноутбуки класса AI+ с процессорами Intel Core Ultra (Lunar Lake), которые трехкратно опережают своих предшественников по ИИ-производительности. Общие ресурсы центрального, графического и нейронного процессоров превышают по своей вычислительной мощности планку в 100 TOPS, что позволяет исполнять локально значительно большее число различных ИИ-приложений. При этом под данные процессоры уже оптимизировали свое программное обеспечение и сервисы более чем 100 разработчиков. Кроме того, оптимизация под более 500 ИИ-моделей делает данные процессоры идеальным выбором для разработки новых ИИ-сервисов.



Помимо высочайшей ИИ-производительности процессоры Core Ultra (Lunar Lake) обладают превосходной энергоэффективностью, что позволяет создавать более легкие и тонкие бизнес-ноутбуки с более длительным временем автономной работы, примерами которых и являются серии Prestige и Summit.



В серии Prestige доступны модели формата 13, 14 и 16 дюймов. Помимо новейших процессоров они выделяются невероятной легкостью и длительными временем автономной работы – за счет аккумуляторов высокой емкости. Например, Prestige 13 AI+ Evo весит всего 990 грамм и оснащен аккумулятором емкостью 75 Вт·ч, которого хватит на целый день работы без подзарядки. Кроме того, у всех моделей Prestige веб-камера стала улучшена до 5-мегапиксельной, что обеспечивает повышенное качество стриминга и видеосвязи.



В модели Summit 13 AI+ Evo, также относящейся к бизнес-серии, теперь используется новый процессор Intel Core Ultra (Lunar Lake). Легкий корпус, полноценные средства кибербезопасности и стилус MSI Pen 2 стандарта MPP 2.6 делают этот 13-дюймовый ноутбук-трансформер полностью универсальным.

MSI также представила первые в мире легкие 16-дюймовые ноутбуки для геймеров и создателей контента: модели Stealth A16 AI+ и Creator A16 AI+. Используемые в них процессоры AMD Ryzen AI 300-й серии обладают новой архитектурой со встроенными графическим и нейронным процессорами, за счет чего выделяются высокой производительностью и при обычных вычислениях, и при обработке графики, и в задачах, связанных с искусственным интеллектом.



Новая архитектура XDNA 2 трехкратно опережает предыдущую по ИИ-производительности, позволяя запускать генеративный искусственный интеллект или большие языковые модели непосредственно на ноутбуке. Встроенный графический процессор Radeon 800M включает на 33% больше ядер, чем его предшественник, что дает возможность с комфортом играть в игры даже на ноутбуках легкого форм-фактора. Центральный процессор с новейшей архитектурой Zen 5 насчитывает до 12 ядер и может иметь на 50% больше встроенной памяти по сравнению с предшественниками – это обеспечивает беспрецедентно высокую производительность.



Графическая подсистема ноутбуков Stealth A16 AI+ и Creator A16 AI+ представлена новейшими видеокартами NVIDIA серии GeForce RTX 40. Графические процессоры GeForce RTX созданы специально для эры искусственного интеллекта и наделены особыми аппаратными компонентами – тензорными ядрами, которые повышают производительность в широком спектре приложений, от создания контента до видеоигр. Платформа RTX – это лучшее, что есть в области ИИ для компьютеров с операционной системой Windows!

Помимо новых процессоров и высокой ИИ-производительности модели Stealth A16 AI+ и Creator A16 AI+ обладают рядом других преимуществ, таких как легкий корпус из магний-алюминиевого сплава, эффективное охлаждение Cooler Boost 5 и множество интерфейсов. Все это делает их отлично сбалансированными 16-дюймовыми ноутбуками, предназначенными и для геймеров, и для создателей контента.В серии бизнес-ноутбуков MSI представила модели Summit A16 AI+ и Prestige A16 AI+ с новейшими процессорами AMD Ryzen AI 300. Они оснащены аккумуляторами высокой емкости (82 Вт·ч) и выполнены в легких корпусах, что делает их прекрасным выбором для профессионалов, которым важна мобильность.Консоль Claw от MSI была звездой своего рыночного сегмента с самого дебюта, состоявшегося на выставке CES. Развивая этот успех, компания MSI представляет на COMPUTEX 2024 первую в мире портативную игровую консоль с операционной системой Windows 11 и процессором Intel Core Ultra (с названием «Lunar Lake»), которая получила название Claw 8 AI+.Процессор нового поколения обладает улучшенной энергоэффективностью. Кроме того, специалисты MSI внесли изменения в аппаратные характеристики устройства, основываясь на отзывах пользователей. Например, добавлен еще один порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, улучшен тактильный отклик правого и левого бамперов, увеличена емкость аккумулятора, а зарядное устройство стало легче и поддерживает настенное крепление. По совокупности своих характеристик Claw 8 AI+, вероятно, является самой прогрессивной на данный момент 8-дюймовой игровой консолью. Каждому покупателю устройства будет предоставляться 1-месячный бесплатный абонемент Xbox Game Pass, дающий доступ ко множеству популярнейших игр.В прошлом году компания MSI стала официальным партнером всемирно известного бренда автомобилей класса люкс Mercedes-AMG и выпустила первый кобрендированный продукт – ноутбук Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Чтобы отпраздновать годовщину своего партнерства, два бренда снова объединили усилия и представили всем любителям высоких скоростей не только обновленный Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, но и совершенно новый Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport.Дизайн Stealth 18, разработанный совместно специалистами MSI и Mercedes-AMG, включает в себя целый ряд оригинальных элементов, таких как покрывающий часть корпуса под клавиатурой фирменный узор AMG, металлические эмблемы MSI и AMG, логотип Mercedes-AMG. В сочетании с легкостью самого корпуса, изготовленного из магний-алюминиевого сплава, это рождает ощущение скорости и роскоши высочайшего уровня.Ноутбук Stealth 18 столь же быстр в своем классе, как гоночный автомобиль Mercedes-AMG GT2 в своем. Он оснащен центральным процессором Intel® Core Ultra 9 185H и графическим процессором NVIDIA® GeForce RTX™ 4080, за охлаждение которых отвечает испарительная камера большой площади. Мощные компоненты помогут геймерам побеждать на полях виртуальных сражений так же, как Mercedes-AMG GT2 побеждает на гоночном треке.MSI и знаменитая игровая студия Bethesda совместно представили на выставке COMPUTEX выпущенную ограниченным тиражом кобрендированную консоль Claw. Ее дизайн, вдохновленный Убежищами, пип-боями и роботами, придется по вкусу многочисленной армии фанатов игры Fallout. Среди достоинств устройства – эргономичная форма, рекордно емкий аккумулятор, превосходное охлаждение, управляющие элементы на базе датчиков Холла и операционная система Windows 11. С портативной консолью Claw вы сможете погрузиться в атмосферу постапокалиптического мира в любое время и в любом месте.С момента своего выхода серия ноутбуков Modern от MSI получила высокие оценки за удобную клавиатуру и малый вес. Развивая этот успех, MSI объявляет о выпуске новых моделей, представленных в форм-факторах 13, 14 и 15 дюймов. Помимо эргономичной клавиатуры и легкого корпуса, они выделяются обилием интерфейсов, среди которых стоит особо отметить порт RJ45, предназначенный для стабильного проводного подключения к сети. Это дополнение поможет профессионалам и студентам работать и учиться еще более эффективно.