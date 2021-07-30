Mercedes-Benz покажет первые электромобили AMG и Maybach в сентябре

30 июля 2021, 9:45

Производители премиальных автомобилей не желают отставать от моды на электрификацию, поэтому марка Mercedes-Benz использует площадку «домашнего» автошоу IAA, чтобы продемонстрировать свои новые модели на электротяге.

Впервые будет продемонстрирован электромобиль марки AMG, а также концепт, предвещающий дизайн будущих электрокаров марки Mercedes-Maybach.

Как отмечает Electrek, попутно немецкий автопроизводитель продемонстрирует электромобиль EQE, считающийся преемником E-класса. В интерьере будут применяться характерные для машин бизнес-класса решения, а хорошая динамика будет сочетаться с комфортом перемещения в пространстве. Одновременно на IAA в сентябре этого года состоится европейская премьера электрического кроссовера EQB, который ранее уже был представлен в Китае в семиместном исполнении. Не забудет компания и об автомобилях с более традиционными силовыми установками. Вместе с первым гибридом марки AMG дебютирует бронированная версия S-класса и ориентированный на дороги с плохим покрытием C-класс в исполнении All-Terrain. Не останется без внимания и марка smart, которая продемонстрирует первую модель из своего полностью электрического поколения сверхкомпактных городских машин.



Первый электромобиль марки AMG, демонстрируемый на IAA, обещает предложить улучшенные динамические характеристики. Электромобиль марки Mercedes-Maybach пока далёк от серийного воплощения, поэтому на мероприятии Daimler покажет только концептуальную версию, демонстрирующую «возможности переноса высочайшего уровня роскоши в новую эру». Выставка пройдёт в Мюнхене с седьмого по двенадцатое сентября, очное присутствие журналистов сделает её достаточно интересной на фоне некоторых мероприятий, перенесённых в виртуальный формат из-за пандемии.

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