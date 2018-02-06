Дебют Mercedes-Benz A-класса с технологиями искусственного интеллекта и 3D

6 февраля 2018, 10:45

Больше каналов, чем в Венеции. Больше велосипедов, чем людей. И новый умный Mercedes-Benz с мозгом больше, чем у любого другого автомобиля, благодаря кокпиту на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) от NVIDIA.

В ультрамодном районе Noord со знаменитой морской набережной в прошедшую пятницу собралось более 500 журналистов, чтобы стать свидетелями рождения модели Mercedes-Benz A класса 2019 года.Новинка снабжена новой информационно-развлекательной системой Mercedes-Benz User Experience, или “MBUX”. Система MBUX призвана кардинально изменить возможности кабины автомобиля благодаря насыщенной 3D-графике, которая создается в реальном времени, и возможностям ИИ на базе технологий NVIDIA.«Мы хотели поднять возможности пользователей на кардинально новый уровень, - объясняет Ола Каллениус (Ola Källenius) из отдела исследований и разработок Mercedes-Benz. – Поэтому, чтобы оснастить автомобиль искусственным интеллектом и с нуля создать новые возможности, мы просто выбрали лучшие технологии из возможных».В результате появилась система MBUX, которая сочетает обработку естественной речи, плавную 3D-графику и навигационную панель дополненной реальности, обеспечивающие интуитивное взаимодействие и безопасность в автомобиле. В основе системы технологии NVIDIA, которые обеспечивают высочайшую производительность, когда-либо доступную в информационно-развлекательных системах.Система MBUX обновляется по воздуху и обладает вычислительными возможностями, которых хватит с запасом для будущих приложений. По мере развития речевых технологий и искусственного интеллекта система MBUX будет обрастать новыми возможностями и совершенствоваться в качестве мобильного ассистента.«Автомобиль – это обучающаяся система, - говорит Ола Каллениус. – Он как хороший слуга. Чем больше вы его используете, тем лучше он вас знает и предвосхищает ваши желания».