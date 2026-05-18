Mercedes-Benz рассматривает выход в оборонный сектор

18 мая 2026, 11:45

Гендиректор Mercedes-Benz Каллениус заявил, что компания готова рассмотреть участие в оборонном производстве, если это будет экономически целесообразно.

По его словам, такая деятельность станет лишь небольшой частью бизнеса по сравнению с выпуском легковых и грузовых автомобилей.

В интервью The Wall Street Journal он отметил, что «мир стал более непредсказуемым», а Европе необходимо укреплять собственный оборонный потенциал. При этом Mercedes-Benz готова сыграть роль в этом процессе, если появятся подходящие возможности.



Компания уже косвенно связана с оборонной сферой: она остается крупнейшим акционером подразделения по производству грузовиков, а также поставляет внедорожники G-класса для военных нужд в разных странах.