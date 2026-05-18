Катар рассматривает китайскую систему ПВО для противодействия иранским дронам

18 мая 2026, 10:45

Официальные лица в Катаре проявляют интерес к новейшей китайской системе по борьбе с дронами - ракетному комплексу FK-3000 для предотвращения возможных атак Ирана.

Об этом пишет рупор французских спецслужб Intelligence Online. По словам источников, катарский инвестиционный фонд Barzan Holdings рассматривает возможность закупки системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, разработанной китайской компанией China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC).Система FK-3000, устанавливаемая на транспортное средство, имеет дальность поражения от 300 м до 12 км. Она включает в себя широкий спектр вооружения, в том числе автоматические пушки, а также зенитные ракеты малой и большей дальности.